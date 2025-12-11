Atlético Tucumán abre el Monumental para una campaña de donación de sangre

El Club Atlético Tucumán será el único punto de la provincia en sumarse a la Jornada Latinoamérica Unida Dona Sangre, una campaña regional que convoca a hinchas, socios y vecinos a donar vida en el Estadio Monumental José Fierro.

El próximo jueves 11 de diciembre, de 8:30 a 12:30, el “Gigante del Norte” abrirá sus puertas para una jornada de donación voluntaria de sangre, reafirmando que la grandeza del club trasciende lo deportivo y se proyecta en acciones solidarias al servicio de la comunidad.

Un estadio al servicio de la vida

La actividad se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a través del Programa Integrado de Salud y el Banco Central de Sangre, que eligieron al club como centro de solidaridad y responsabilidad social en el marco de esta jornada latinoamericana.

Desde la organización remarcan que la sangre es un recurso irremplazable: no se puede fabricar, es indispensable para cirugías complejas, tratamientos oncológicos, trasplantes y emergencias, y una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

Por eso, la convocatoria apunta especialmente a la comunidad Decana, pero también a toda la ciudadanía que pueda y quiera donar. La participación de los hinchas es clave para reforzar el stock del Banco Central de Sangre de la provincia.

Beneficios y reconocimientos para quienes donen

Además del impacto sanitario, la jornada tendrá un fuerte componente simbólico y afectivo.

Quienes se inscriban previamente y concreten su donación el 11 de diciembre participarán automáticamente del sorteo de indumentaria oficial del Club Atlético Tucumán.

A la vez, cada donante recibirá un reconocimiento especial en el campo de juego, un gesto de agradecimiento por su compromiso con la vida y una manera de unir la pasión futbolera con la solidaridad concreta.