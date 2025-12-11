Vía Tucumán

Atlético Tucumán abre el Monumental para una campaña de donación de sangre

La campaña se organiza junto al Ministerio de Salud Pública de Tucumán, el Programa Integrado de Salud y el Banco Central de Sangre, con el objetivo de fortalecer las reservas de sangre para cirugías, tratamientos oncológicos, trasplantes y emergencias.

Sol Alvarez Natale

11 de diciembre de 2025,

Estadio Monumental José Fierro\u002E

El Club Atlético Tucumán será el único punto de la provincia en sumarse a la Jornada Latinoamérica Unida Dona Sangre, una campaña regional que convoca a hinchas, socios y vecinos a donar vida en el Estadio Monumental José Fierro.

El próximo jueves 11 de diciembre, de 8:30 a 12:30, el “Gigante del Norte” abrirá sus puertas para una jornada de donación voluntaria de sangre, reafirmando que la grandeza del club trasciende lo deportivo y se proyecta en acciones solidarias al servicio de la comunidad.

Un estadio al servicio de la vida

La actividad se realiza en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a través del Programa Integrado de Salud y el Banco Central de Sangre, que eligieron al club como centro de solidaridad y responsabilidad social en el marco de esta jornada latinoamericana.

Desde la organización remarcan que la sangre es un recurso irremplazable: no se puede fabricar, es indispensable para cirugías complejas, tratamientos oncológicos, trasplantes y emergencias, y una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

Por eso, la convocatoria apunta especialmente a la comunidad Decana, pero también a toda la ciudadanía que pueda y quiera donar. La participación de los hinchas es clave para reforzar el stock del Banco Central de Sangre de la provincia.

Beneficios y reconocimientos para quienes donen

Además del impacto sanitario, la jornada tendrá un fuerte componente simbólico y afectivo.

Quienes se inscriban previamente y concreten su donación el 11 de diciembre participarán automáticamente del sorteo de indumentaria oficial del Club Atlético Tucumán.

A la vez, cada donante recibirá un reconocimiento especial en el campo de juego, un gesto de agradecimiento por su compromiso con la vida y una manera de unir la pasión futbolera con la solidaridad concreta.

