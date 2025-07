Ascárate: No hay PCB en Tucumán

“Otra cosa que me preocupa mucho, es que se anda diciendo, se anduvo diciendo y se ponen carteles diciendo que se está envenenando la provincia de Tucumán. Vea, en Tucumán desde el año 2008 no hay PCB. PCB significa policlorobifeniles. Son aceites Policlorados con benceno. Son muy peligrosos para la salud, son nocivos, son cancerígenos”. De esta manera el interventor del ERSEPT(Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán), ingeniero José Ricardo desmintió a lo que se afirma en un campaña de via pública en esta ciudad que se utiliza PCB. Continuó diciendo que: “específicamente, desde el año 2001 hasta el año 2008, se ha procedido a la limpieza de todo el sistema de transformadores y todo el sistema eléctrico de la provincia. En el año 2008, Tucumán ha sido la primera provincia argentina en obtener un certificado que dice: “Libre de PCB en el sistema eléctrico”. Y, hoy día, alguno se acuerda y dice: “Ah, hay una señora que dice que tiene PCB” y hacen afiches y afichan la provincia entera. Le puedo decir esto, con total tranquilidad. La última partida de refrigerantes para transformadores que ha entrado, que ha sido el año pasado, a fin de año, que van a los depósitos de EDET, de cada uno de los tambores se toma una muestra y van a tres laboratorios: uno universitario, uno de la provincia y uno privado. Y se verifica en las tres muestras, se determina si hay o no PCB. ¿Saben qué dicen los resultados?: No contiene PCB. Ningún transformador en la provincia de Tucumán tiene policlorobenceno o policlorados bifeniles, ninguno. Y, sin embargo, se gasta dinero en hacer afiches diciendo lo contrario. Bueno, vea, yo hace mucho tiempo que insisto en estas cosas. Hubo en Alemania un ministro de propaganda que decía, como primera máxima: “Miente, siempre algo queda.” Bueno, yo desmiento con resultados de laboratorio. No hay ningún transformador que tenga PCB.

-¿Quién está en la campaña para usted?

-No conozco, la verdad, desconozco y no quiero ni siquiera entrar en esta discusión. Yo puedo dar datos técnicos y los datos técnicos dicen uno, tenemos la tarifa por abajo del promedio nacional; dos resultados de laboratorio, un laboratorio conocido por todo el CASE, que es laboratorio privado. Nos dice que en Tucumán, en todas las muestras que hemos enviado, no hay policlorobifeniles, o sea, no hay en ningún ninguna parte del sistema eléctrico nada de lo que se está diciendo.

-Ahora, para usted es político o no?

-Yo soy político, estoy afiliado desde los 18 años a la Unión Cívica Radical y trabajo para el gobierno de Tucumán por pedido del gobernador Jaldo, que no es de mi signo político, lo cual a mí me hace sentir muy tranquilo y a él también.

-Usted me dice que esto no es político.

-Así es.

-No forma parte de la campaña

-Yo creo que puede ser parte de una campaña o puede ser parte de un intento de desacreditar al gobernador o a la posición que el gobernador viene tomando, pero quiero decir muy claro: ninguna de las cosas que se está diciendo son ciertas y lo puedo demostrar con resultado.