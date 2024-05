Ricardo Ascárate sobre la problemática del gas a nivel nacional “Es un panorama bastante complicado”

El flamante interventor del ERSEPT y ex secretario de energía de la provincia, el ingeniero Ricardo Ascárate habla, en una extensa entrevista televisiva, de la crisis del gas en el país, especialmente en el Norte Argentino, en el marco de uno de los inviernos más crudos de los últimos años. Desde el móvil de Tucumán con Todo, esto explicaba el funcionario respecto a la provisión de hidrocarburos:

- ¿Cómo va a impactar esta falta de gas en el país, las compras que todavía no pueden ingresar en las industrias tucumanas?

-” Para evitar el agravamiento de la crisis de gas, ENARSA, se lo ha reflotado como empresa de ENARSA, para comprar en Petrobras 12 buques de GNL, que es gas licuado, con la idea de que entren a la planta de Escobar, y de la planta de Escobar se regasifique y de ahí se inyecte a los gasoductos del norte argentino, que son los que van a tener fallas o van a tener imposibilidad de abastecimiento. Todo esto es porque la obra de la reversión del gasoducto troncal del norte, que involucraba dos grandes ítems. Uno era un ducto que va entre Tío Pujio y Carlota, en Córdoba, con dos loops de reversión, que es donde se logra que el gas, en vez de ir de norte a sur, suba de sur a norte. Nos llevaban a cuatro plantas de bombeo, que son las plantas que actualmente tienen la firma TGN, pero que tienen que ser colocadas bombeando al revés, de sur a norte. O sea, hay que adecuar las plantas de bombeo. Una planta en Ferreira, al norte de la ciudad de Córdoba, otra en Dean Funes, al norte de la provincia de Córdoba, otra en Lavalle, entre Tucumán y Santiago, y la última en Lumbreras, que es la que da gas al norte a Salta y Jujuy. Esa reversión se está trabajando recién ahora, se están haciendo obras de tendido de caños en el gasoducto, pero recién hace un mes se ha empezado. Y en cuanto a las obras de reversión en las plantas, se ha empezado también hace 15 días atrás, solamente en dos plantas, que son las que proveen gas a Córdoba, al norte de Córdoba. Las plantas de Lavalle y Lumbreras, que son las que generarían el gas en todo el Norte Argentino, o sea, Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy y Catamarca, son las plantas que van a terminarse recién a fines de este año, principios del año que viene. Eso nos da un panorama bastante complicado. En realidad, lo que debiéramos haber hecho, lo que se debió haber hecho, que charlamos con Santiago Yanotti la semana pasada, que estuvimos en Buenos Aires, y tuvimos dos reuniones, una con el interventor, presidente ENARGAS, el ingeniero Carlos Casares, es negociar con Brasil, no la compra de buques de GNL, porque es muy dificultoso regasificar gas licuado en Escobar, y tratar de meterlo en las cañerías, bombeando en contrapresión hacia el norte argentino. Cuando lo que había que decirle a Brasil era, en lugar de esto que me ceda el cupo del gas de Bolivia, está destinado a ir a Brasil. Más o menos, con una cesión del orden de los 5 a 7 millones de metros cúbicos, nosotros hubiéramos estado en los valores normales de funcionamiento, mínimo, pero como para que tengamos gas residencial en todas las casas, gas industrial, el mínimo para que funcionen las industrias. Y, lo que es fundamental, el gas para que CAMESA siga generando energía eléctrica, porque el otro tema que nadie dice acá es que cuando no tenemos gas en los gasoductos, tenemos 1200 megavatios en Tucumán que se generan con gas, que son las plantas del Bracho. Y tenemos 800, 700, 800 megavatios que se generan en Salta, en Güemes, y en Cobos, que son turbinas de gas, y que no pueden trabajar con otro combustible. Entonces, el panorama no es alentador. La compra de GNL además tiene un problema, cuando se compra un buque de GNL significa pagar cash, en dólares, 12 buques de GNL a razón de 500 millones por buque, es un monto que es mucho mayor al que gastó el kirchnerismo en su época que regasificaba buques en Bahía Blanca, cuando en realidad estábamos venteando gas en Vaca Muerta. Lo que hay que hacer seriamente es, en Energía, hay que trabajar con gente que conozca el tema, no con decisiones que se tomen a las apuradas, diciendo, bueno, ahora como nos ha fallado todo lo que hemos hecho, vamos a traer buques de gas. Va a ser muy dificultoso colocar gas licuado y hacer que llegue al norte regasificándolo en las plantas de Cobos.”

- ¿Ya hay restricciones de gas en nuestra provincia?

-” No, en este momento no tenemos restricciones porque tampoco tenemos un consumo, recién esta semana ha empezado a subir el consumo y recién esta semana están terminando de entrar en zafra todos los ingenios que inicialmente entran con gas y después, una vez que están en proceso de funcionamiento, ya tienen todas las adaptaciones de su sistema de calderas a trabajar con bagazo y con racks. Pero no todos pueden hacerlo de esta manera. Así que es un tema dificultoso donde hay que tener gente con experiencia que sepa tomar decisiones. Con Santiago Yanotti, lo que les recomendamos en su momento en Buenos Aires, tanto al Secretario de Energía de la Nación, como al ingeniero Casares, que es el presidente de Energas, es que lo que había que haber negociado es un cupo del gas que vende Bolivia a Brasil para inyectarlo en el norte argentino como se venía haciendo normalmente. Entonces ahí no tenemos que regasificar, que trae buques, que hay que bombear en contracorriente. Esto es un poco lo que nos está generando el problema ahora. Y una vez que se termine el gasoducto troncal del norte, que son los que está haciendo Techint, que son los tramos de reversión de Tío Pujio y los dos loops, más, que son unos 150-170 kilómetros de gasoducto, más los dos loops, más las cuatro plantas, nosotros estaríamos en condiciones, diríamos, a fin del año que viene, de afrontar ya toda la campaña de gas que es necesaria con gas de vaca muerta. Una diferencia también notable. El gas de vaca muerta sale 4 dólares al metro cúbico. El gas que tenemos que traer regasificando sale 12, 15 dólares al metro cúbico. Y es incierto que podamos trabajar con la presión adecuada y dar los volúmenes adecuados.”

- Usted está hablando de la reversión y dijo al comienzo que esto terminaría a fin de año, pero dice después que a fin del año que viene se normalizaría todo.

-” Sí, decir el año que viene puede estar normalizado para el invierno que viene. Si es que todas las obras marchan viento en popa. Bien. Ahora, lo que yo sí te digo es que, al haber dividido la obra en dos, que por un lado Techint haga solamente el gasoducto en el tramo Carlota-Tío Pujio y los dos Luz de Reversión, y TGN encargue por su cuenta el cambio del sistema de bombeo de cada una de las cuatro plantas de bombeo es fraccionar la obra en dos partes, que esta obra era una sola obra que estaba licitada y adjudicada en octubre del año pasado.”