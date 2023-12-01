Vía Tucumán

Arranca este martes el pago del 80% a estatales

El cronograma inicia con los trabajadores de seguridad, salud, IPV, SAT, entre otros

Redacción Vía País

viernes, 1 de diciembre de 2023

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa Foto: Comunicación Tucumán

Desde Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda, se encuentra publicado el cronograma de pagos de la parte complementaria (80%) del sueldo de octubre para empleados de la administración pública provincial.

Martes 5 de diciembre

- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA)

- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN

- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN

- ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES

Miércoles 6 de diciembre

-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES - (Esc. Provinciales. -Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc Sec Transf. Rep. 27

- ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- DEFENSORÍA DEL PUEBLO

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

Jueves 7 de diciembre

- EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES - (Esc. Provinciales. -Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27

- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just. -Just. Paz Legal)

- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

- PODER LEGISLATIVO

- TRIBUNAL DE CUENTAS

- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

- COMUNAS RURALES

Viernes 8 de diciembre

- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS

- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO

- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN

- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

- ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL

- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA

- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

- RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS

- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO

- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

MÁS DE VÍA TUCUMÁN
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS
En Profundidad