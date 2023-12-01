Arranca este martes el pago del 80% a estatales

Desde Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda, se encuentra publicado el cronograma de pagos de la parte complementaria (80%) del sueldo de octubre para empleados de la administración pública provincial.
Martes 5 de diciembre
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA)
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
Miércoles 6 de diciembre
-EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES - (Esc. Provinciales. -Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc Sec Transf. Rep. 27
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
Jueves 7 de diciembre
- EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES - (Esc. Provinciales. -Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep. 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just. -Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- COMUNAS RURALES
Viernes 8 de diciembre
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG. DE SERVIC. PUB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)