Arcadia estrena pavimento e iluminación LED

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes la inauguración de obras de infraestructura en la comuna de Arcadia, al sur de la provincia, donde habilitó un sistema de iluminación LED sobre la ex Ruta 38, inauguró 4.500 metros cuadrados de pavimento articulado en el barrio San Cayetano y anunció la construcción de 3.000 metros cuadrados de vereda comunitaria en el barrio Fátima.

Jaldo destacó que las obras de infraestructura “tienen como única finalidad mejorar la calidad de vida de la gente”.

El gobernador destacó que las inversiones buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer la seguridad en la ex Ruta 38.

El mandatario subrayó que la puesta en funcionamiento del alumbrado público sobre la Ruta Nacional 38, una de las más transitadas de la provincia, y la pavimentación de 800 metros lineales en el barrio San Cayetano significan un avance clave para la seguridad vial y el desarrollo de la comunidad.

Además, el mandatario anunció la construcción de 3.000 metros lineales de vereda comunitaria como parte de un plan de mejora integral. “Estas obras representan priorizar la vida y la seguridad vial”, afirmó, y felicitó a la comisionada comunal Ana Herrera por el trabajo conjunto con los vecinos.

Acompañamiento institucional

El vicegobernador Miguel Acevedo resaltó que el acompañamiento legislativo a la obra pública “marca la diferencia” y permite que los recursos lleguen a cada jurisdicción:

“El federalismo es compromiso: los recursos del Estado se usan en beneficio de cada ciudadano, y eso estamos haciendo en Tucumán junto al gobernador y su equipo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, remarcó que el superávit provincial “se vuelca en el bienestar de los tucumanos y tucumanas, sin afectar el bolsillo de la gente”. Además, sostuvo que el respaldo del gobierno provincial a municipios y comunas permite avanzar con obras de gran impacto social.

Autoridades provinciales y legislativas respaldaron la inversión que transforma la ex Ruta 38 y barrios de la comuna.

El subdelegado comunal Julio Maturana celebró la inauguración de casi 8 kilómetros de alumbrado público sobre la Ruta Nacional 38 y 3.500 metros de adoquinado en San Cayetano: “Esto es un avance para nuestra comunidad, que nada se hubiese podido lograr sin el acompañamiento constante del gobernador y del Ministro del Interior, que día a día nos exigen trabajar por nuestra gente”.

Aseguró además que la gestión de Jaldo “ha dado al comisionado comunal el lugar que merece, trayendo soluciones concretas para el bien común de los vecinos que durante años habían sido olvidados”.

En tanto, la diputada Gladys Medina celebró la aprobación de la nueva ley de discapacidad en el Congreso Nacional y ratificó su compromiso con la defensa de los intereses de Tucumán.

Compromiso con todo el territorio

Jaldo concluyó su visita reafirmando la presencia constante del gobierno provincial en cada rincón de Tucumán:

“Venimos personalmente, recorriendo la provincia, porque la prioridad es solucionar los problemas de la gente todos los días, mañana y tarde”.

El acto contó con la participación del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández, los legisladores Francisco Serra, Alejandro Figueroa, Carlos Funes, Nancy Bulacios, Patricia Lizárraga, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez y Alberto Olea, los secretarios Daniel García, Katherine Mazzuco y Marcelo Santillán, además de Domingo Amaya y Marcos Díaz por el Ente Tucumán Turismo, el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, concejales y comisionados comunales.