El ministerio de Desarrollo Social informó que se inicio el programa “Apoyo a la crianza y el fortalecimiento de los Roles de cuidado”

El ministro Federico Masso indicó que “se llevó a cabo un taller destinado a progenitores y referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes que se encuentran al resguardo en los distintos Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI)”.

Precisó que el evento tuvo lugar “en el polideportivo de los Talleres Protegidos del Corazón de Jesús y fue dictado por el equipo técnico de DCI, coordinado por Erika Kermés, Estefanía Salvatierra y Graciela Reguera.

Este programa tiene como eje central el fortalecimiento familiar, la promoción de vínculos saludables y las pautas de crianza respetuosas, buscando fortalecer los cuidados y el diálogo desde un enfoque de corresponsabilidad”.

Dijo el ministro de “desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Graciela Sare , y la DINAyF, coordinada por Gilda Zurita , se siguen fortaleciendo redes de cuidado”.

