Anuncian la Fiesta de la Empanada

El titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, junto al intendente de Famaillá, Enrique Orellana lanzaron en esta ciudad el programa de la “Fiesta de la Enpanada” , que se realizará, del 12 al 14 de septiembre, en Famaillá, denominada “Capital Nacional de la Empanada”.

Amaya destacó que “hablar de la Fiesta Nacional de la Empanada es hablar de un todo un hecho cultural y turístico porque mantiene vivas nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia, las conserva y las promociona”

En el acto que tuvo lugar en la sede del Ente Tucumán Turismo también estuvieron la legisladora provincial Patricia Lizárraga; el secretario de Transporte, Vicente Nicastro; el jefe de gabinete municipal, Pedro Orellana; y el director de Turismo de Famaillá, David Acevedo.

Se informó que en la fiesta se presentarán Miranda, Dyango, Eugenia Quevedo, Destino San Javier, Los ByBy’s, Las 4 Cuerdas, Cecilia Paliza y otros artistas.