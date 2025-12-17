“Año equilibrado” y devolución en cuotas: cómo plantea Jaldo la relación financiera con la Nación

En una entrevista concedida al programa Los Primeros (Canal 10), el gobernador Osvaldo Jaldo detalló la situación financiera de Tucumán frente a las obligaciones pendientes del Estado nacional y describió el cierre del año para las cuentas provinciales.

El mandatario señaló que el cálculo preliminar de la deuda que la Nación mantiene con la provincia asciende a unos 120 mil millones de pesos. Al explicar cómo se conforma esa cifra, sostuvo:

“Nosotros en un principio estamos estimando aproximadamente 120 mil millones de pesos, aproximadamente, sumando el PAMI, ANSES, los detenidos federales en cárceles provinciales y los recursos que puso la provincia en obras de la Nación, que no llegaron los recursos en tiempo y forma”.

Según indicó, el reclamo ya fue elevado a las autoridades nacionales. “Si hacemos una sumatoria, estamos aproximadamente en 120 mil millones de pesos, que ya está planteado a nivel del Ministerio del Interior y de economía y Luis Caputo tiene conocimiento”, afirmó, aludiendo a las conversaciones con los ministros Santilli y Caputo para acordar una devolución “aunque sea en cuotas”.

En relación con las obras públicas financiadas por la Nación, Jaldo explicó que la Provincia eligió evitar paralizaciones adelantando fondos de su propio presupuesto.

“Para pagar certificado, y para que las obras no se paren y se neutralicen, la provincia dio adelanto a las empresas, es decir, recursos que tenía que pagar la Nación no llegaron, y la provincia puso recurso para que las obras no se paren”, puntualizó.

Al describir la posición de Tucumán frente al Gobierno nacional, el gobernador remarcó que el planteo provincial no busca desestabilizar las finanzas de la Casa Rosada, sino acordar un esquema de devolución sostenido en el tiempo.

“Para nada queremos romper el equilibrio del gobierno nacional, para nada queremos romper ese equilibrio financiero, que no hay duda que le está costando mucho mantener, y le hemos propuesto que nos hagan una forma de pago, de tal manera que Tucumán mensualmente empiece a recuperar estos recursos que la nación, por los diferentes conceptos, nos está debiendo a la provincia”, sostuvo.

En ese contexto, valoró los canales de diálogo abiertos con el Ejecutivo nacional: “Tenemos muy buen diálogo, nos escuchan, nos entienden, y también cuando nos pueden ayudar y solucionar algún problema, la nación también lo hace”, afirmó, al describir la dinámica de la relación institucional.

Durante la entrevista, Jaldo contrastó la situación de Tucumán con la de otras jurisdicciones. Subrayó que la provincia no figura entre las que tuvieron dificultades para pagar el aguinaldo a sus empleados. “Hoy Tucumán no está en esa lista de provincias que no pueden pagar el aguinaldo en las provincias de los municipios”, indicó.

“Salir a colocar bonos en dólar en el exterior es grave, están endeudando las provincias, y cuando uno se endeuda en dólares, hay que producir dólares para luego pagar la deuda”.

Al mismo tiempo, reconoció que el orden fiscal convive con un contexto social complejo: “Estamos terminando un año razonablemente bien porque no podemos desconocer que la gente que trabaja no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, a pesar del esfuerzo que hacemos como estado, o la misma actividad privada”, expresó.

El gobernador describió un deterioro que atraviesa fronteras partidarias y geográficas: “La situación está afectando a todos, que familias que estaban dentro de la clase media hoy están recorriendo algunos comedores”, señaló, aludiendo a la necesidad de reforzar la asistencia social, como ya ocurrió en otras provincias.

En el tramo final de la entrevista, el jefe del Ejecutivo provincial defendió: “Desde Tucumán hemos tomado estas decisiones institucionales, que muchas veces han sido y son cuestionadas por muchos, por muchos que por ahí priorizan la política y no priorizan lo institucional”, planteó.

También reivindicó el rol del Estado provincial como articulador con las economías regionales:

“Lo eligieron para gobernar para el millón novecientos mil tucumanos, para administrar el estado, pero para trabajar con el sector privado codo a codo. No se puede un gobernador desentender de sus economías regionales”.

Como síntesis del panorama, Jaldo aseguró que la provincia arriba al cierre del año con cuentas ordenadas en los aspectos centrales, pese a las dificultades generales del país.

“Estamos llegando a un fin de año razonablemente equilibrado, con muchos problemas que tienen otras provincias y el país pero en los temas centrales, económicos y sociales, estamos llegando de manera muy ordenada”, concluyó.