Emprendedores y feriantes de Amaicha del Valle se capacitaron en manipulación de alimentos

Emprendedores, feriantes y personas dedicadas a la elaboración y manipulación de alimentos de Amaicha del Valle participaron de una capacitación oficial para acceder al carnet de “Manipulador de Alimentos”, requisito habilitante previsto por el Código Alimentario Argentino (CAA) para actividades vinculadas con la producción, fraccionamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos.

La formación fue dictada por la Subdirección de Alimentos de la Secretaría de Producción y se desarrolló bajo modalidad de jornada completa en el Salón Multiusos Radio Comunitaria Los Amaichas. La organización estuvo a cargo de la Subdirección y de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle.

Contenidos: inocuidad, BPM, rotulado y normativa

Durante la jornada se trabajaron temas vinculados al manejo seguro y la calidad e inocuidad de los alimentos, con un apartado específico sobre ETAS (enfermedades transmitidas por alimentos). También se incluyeron contenidos sobre Buenas Prácticas de Manufactura, Rotulado Nutricional y Normativas Alimentarias.

Evaluación y carnet habilitante

Al finalizar, los participantes realizaron la evaluación correspondiente para acceder al carnet habilitante, considerado documentación obligatoria para quienes estén —o puedan estar— en contacto con alimentos y materias primas en establecimientos de elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, transporte o comercialización, de acuerdo a lo establecido por el CAA.

Participación técnica

En la actividad estuvieron presentes la subdirectora Claudia Lescano y el equipo técnico integrado por Patricia Yazbek, Luciana Neme Scheij, Marcelo Gordillo y la pasante Paola García.