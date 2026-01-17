Alivio en la boleta de luz para los meses de altas temperaturas

En medio del pico de calor del verano, la Secretaría de Energía definió nuevos topes de consumo eléctrico con subsidio para hogares del NOA y NEA, como parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida se apoya en la clasificación climática IRAM 11603, que distingue zonas “muy cálidas” y “cálidas”, y rige para diciembre, enero y febrero. En las áreas consideradas muy cálidas, el bloque subsidiado sube de 300 kWh a 550 kWh mensuales; en las zonas cálidas, el tope pasa a 370 kWh mensuales. En el resto del país, el límite de verano se mantiene en 300 kWh.

Según lo informado, el ajuste busca contemplar la realidad térmica del norte —donde el uso de ventiladores y aire acondicionado se vuelve prácticamente inevitable— y el hecho de que en muchas localidades hay menor acceso a gas por redes, por lo que la electricidad es clave para refrigerar los hogares.

En términos de alcance, la decisión abarca provincias del NEA y NOA; entre las mencionadas figuran Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe (NEA) y Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (NOA).