Alerta en los cañeros por la posible importación de azucar de Brasil

El presidente de Unión Cañeros Independientes de Tucumán, Sergio Fara expresó su preocupación por el anuncio de la posible importación de azucar de Brasil a Argentina. En un programa televisivo Fara respondió lo siguiente:

-Cuál es la posicion de UCIT sobre el anuncio de importación de azúcar

-Estimamos nosotros, muchas veces, que no están dadas las condiciones para que ingrese directamente y rápidamente el azúcar, pero hay que estar alerto, no vaya a ser que por ahí le abramos una puerta y después se abre el galpón. Entonces, lo que nosotros venimos previniendo y, como a mí me tocó estar en el año 2003, también de presidente de UCIT y estaban trabajando sobre el ingreso irrestricto de Brasil, sin ningún tipo de barrera arancelaria, nosotros hemos trabajado junto con todas las instituciones de Tucumán, que en esa época estaba el CACTU, el Centro Azucarero Regional de Tucumán, el Centro Azucaro Argentino, inclusive y otras instituciones como Federación Económica, Federación Agraria, también se plegaron a la lucha y donde, en tres o cuatro oportunidades, tuvimos que viajar a Buenos Aires y hablar con cada presidente de distintas comisiones en las cámaras, tanto de diputado como de senadores y ahí logramos revertir esta situación. En esa época ya hubiera sido catastrófio. Hay otra realidad. Hay otra realidad. Por ejemplo, si hoy se abren las compuertas, como generalmente nosotros lo llamamos, empieza a ingresar azucar de Brasil, quizá en estos momentos sea algo equitativo, entre la oferta y la demanda de acá, con los precios de afuera un poquito más fuertes, pero a medida que ellos tienen tantas políticas de subvenciones, tanto que se le ha venido dando desde el gobierno, tanta asimetría que hay entre los productores de ellos y los nuestros. Esto con el tiempo puede llegar a ser algo desastroso porque empezarían de a poco a comernos los mercados.

-¿Cuál es la asimetría que usted plantea?

-La asimetría son todas las leyes que han amparado y han puesto en funcionamiento semejante aparato productivo de bioetanol, que de ahí entre la producción de bioetanol y azúcar, se han producido las grandes subvenciones que han que han tenido la producción azucarera y, estimo, que esto debemos tener mucho cuidado. Porque una vez que esta gente pueda hacer pies y nos pueden ir desbarrancando. Quizá el poderío de los brasileros en producción de azúcar y bioetanol. Sumamente grande y peligroso para cualquier productor de la región de azúcar y bioetanol. No nos olvidemos que hay 700 y tantos ingenios y se producen 700 y tantos millones de toneladas de caña y litro de alcoholes. Eso eso quizá en la forma directa, quizá en estos momentos no sea la afectación inmediata, pero con el tiempo no tengan la menor duda que nos van a desplazar.