Vía Tucumán

Aguinaldo: quiénes cobran día por día

La Tesorería de Tucumán detalló qué sectores irán pasando por los cajeros automáticos en dos tandas sucesivas.

Sol Alvarez Natale

10 de junio de 2025,

Aguinaldo: quiénes cobran día por día
Con este esquema, la administración provincial asegura la acreditación oportuna del aguinaldo antes del receso invernal y distribuye el flujo en los cajeros automáticos para evitar aglomeraciones. 2/2

La Tesorería de Tucumán, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, oficializó el calendario de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El desembolso se realizará en dos jornadas: jueves 12 y viernes 13 de junio.

Jueves 12 de junio

  • SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • SEGURIDAD (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
  • INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
  • ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
  • EDUCACIÓN – Establecimientos Provinciales (Rep. 18, 25, 26 y 27)
  • COMUNAS RURALES
  • INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
  • INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Viernes 13 de junio

  • ADMINISTRACIÓN CENTRAL
  • DEFENSORÍA DEL PUEBLO
  • PODER JUDICIAL (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz Letrada)
  • MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
  • MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • PODER LEGISLATIVO
  • TRIBUNAL DE CUENTAS
  • TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
  • SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
  • MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
  • RENTA VITALICIA – HÉROES DE MALVINAS
  • ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
  • DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
  • DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
  • ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
  • ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
  • INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • ENTE ÚNICO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROVINCIALES (E.R.S.E.P.T.)
  • INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
  • ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • INSTITUTO DE PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
  • ENTE AUTÁRQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
  • EDUCACIÓN – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)
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