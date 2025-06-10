Aguinaldo: quiénes cobran día por día

La Tesorería de Tucumán, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, oficializó el calendario de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El desembolso se realizará en dos jornadas: jueves 12 y viernes 13 de junio.
Jueves 12 de junio
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- SEGURIDAD (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
- EDUCACIÓN – Establecimientos Provinciales (Rep. 18, 25, 26 y 27)
- COMUNAS RURALES
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Viernes 13 de junio
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- PODER JUDICIAL (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz Letrada)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA – HÉROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROVINCIALES (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INSTITUTO DE PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTÁRQUICO TEATRO MERCEDES SOSA
- EDUCACIÓN – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)