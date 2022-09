Agüero Gamboa sobre el crimen del hincha de San Martín: “No vemos una falla en el operativo de seguridad”

En diálogo con la prensa, el ministro de seguridad de la provincia, Eugenio Agüero Gamboa habló sobre el crimen del hincha de San Martín, que ocurrió la semana pasada en la previa del encuentro entre el conjunto tucumano y Belgrano de Córdoba.

El titular de la cartera de seguridad brindó detalles de la causa e hizo referencia al operativo de seguridad en el evento deportivo, al que consideró que no tuvo fallas.

“El suceso entre los dos hinchas podría haber sucedido en cualquier momento, antes o después del partido. La diferencia es que en el anillo de seguridad en torno a la cancha allí se cachea a las personas, pero antes de eso, hay una guardia de seguridad normal para evitar otro tipo de delitos, incluso dentro de la diagramación de seguridad se tiene a los ‘adelantados’ que son quienes observan quienes viene y cómo se movilizan las personas”, explicó el ministro.

En esa línea, Agüero Gamboa aseveró que “no había manera de prever ese hecho. No vemos una falla en el operativo de seguridad y, en ese momento, no teníamos información de que esta disputa interna de la facción de esa barra esté tan quebrada. Eso no nos permitió una previsibilidad en ese hecho”, concluyó.