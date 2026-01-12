Agenda Eco Canje del 12 al 17 de enero en espacios públicos de la ciudad

La capital tucumana tendrá 11 jornadas de Eco Canje entre el lunes 12 y el sábado 17 de enero, con puestos itinerantes en plazas, barrios y espacios públicos. La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través del programa SE-PA-RÁ.
Qué se puede llevar y qué se recibe
En el puesto SE-PA-RÁ, los vecinos pueden intercambiar residuos reciclables de papel, cartón, plástico, metal o vidrio, siempre limpios y secos, por plantines, tierra abonada, chip de poda y café seco, entre otros presentes.
Agenda completa del 12 al 17 de enero
Lunes 12 de enero
- 9 a 12 h – Plaza Yrigoyen (Pasaje Vélez Sarsfield y 9 de Julio)
- 10 a 12 h – Villa 9 de Julio (Muñecas y México)
Martes 13 de enero
- 10 a 12 h – Barrio Tiro Federal (Silvano Bores 500)
- 18.30 a 19.30 h – Barrio Farmacéutico (Colombia 4500)
Miércoles 14 de enero
- 9 a 12 h – Plaza San Martín (Lavalle y Chacabuco)
- 10 a 12 h – Palacio Municipal (9 de Julio y Lavalle)
Jueves 15 de enero
- 9 a 12 h – Plaza Urquiza (25 de Mayo y Sarmiento)
- 9.30 a 12 h – Villa 9 de Julio (Manuel Estrada 150)
Viernes 16 de enero
- 9.30 a 11.30 h – Terminal de Ómnibus (Brígido Terán 250)
- 10 a 12 h – Barrio 11 de Marzo (Magallanes y Próspero Mena)
Sábado 17 de enero
- 10 a 13 h – Estación Climática (Mendoza y Muñecas)
Condiciones del canje y suspensión por lluvia
Los presentes se entregan a cambio de 10 unidades de residuos reciclables como mínimo. Para recibir plantines, se deben aportar al menos 20 unidades. Las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.