Agenda de obras, agua y contención social para Graneros

En Casa de Gobierno se realizó una reunión de trabajo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de Graneros, con la presencia de la intendenta Raquel Graneros y la legisladora Alejandra Cejas. El encuentro tuvo como eje revisar la gestión del año y proyectar la agenda 2026 para el sur provincial, en un contexto especial: el aniversario número 50 de la municipalización de la ciudad.

Tras la audiencia, la jefa municipal asumió el rol de vocera y puso en palabras el clima del encuentro: “Sí, muy contenta que el Gobernador nos haya recibido para hacer un balance de todo lo que venimos, trabajamos durante el año y agradecerles también el acompañamiento que tuvimos de él durante todo, no solo este año, sino todo este tiempo que estoy de Intendente”.

“Y hablamos del año que viene, en el 2026, Granero cumple 50 años de la municipalización. Entonces, bueno, para trabajar, para llevarle las soluciones que necesita la gente”.

Entre las prioridades que se pusieron sobre la mesa se destacó la necesidad de fortalecer los servicios básicos en las zonas rurales. La intendenta detalló que una de las solicitudes centrales fue la ejecución de un pozo de agua para la zona de La Cañada, planteado como una obra clave para garantizar el abastecimiento seguro a las familias de ese sector.

La seguridad también ocupó un lugar relevante en la reunión. Graneros explicó que se avanza en la habilitación de nuevas herramientas de prevención y control: “Y también para darle marcha a la Dirección de Drogas, en la que estamos en definiciones con el jefe de policía, Joaquín Girvau para que demos inicio a eso también, para llevar más seguridad a la ciudad de Graneros”.

El objetivo es sumar monitoreo y dispositivos específicos contra el narcomenudeo, articulando el trabajo con la Policía y las áreas de seguridad provincial.

“Como siempre nos pide él, trabajar y estar a predisposición de lo que necesita la gente, sin descuidarnos, sobre todo de las personas más vulnerables, de los que están pasando un momento muy feo”.

En este sentido, subrayó que las Fiestas son un momento en el que el municipio debe redoblar la presencia en el territorio: “Sabemos que fin de año son tiempos de muchos festejos, que todos queremos festejar, pasar con la familia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar, con la gente que esté necesitando ese acompañamiento”.

“Como yo siempre digo, las puertas de la municipalidad están abiertas para los que lo necesitan”.