Acuerdo entre el IPLA y la Unión de Rugby de Tucumán

El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y la Unión de Rugby de Tucumán y firmaron “por décimo año consecutivo un Convenio de Colaboración con el fin de continuar desarrollando el Programa “Un Pase a la Gloria-Rugby Social”.

Señalaron que “este programa se inició en mayo de 2015 y tiene como objetivo fundamental brindar un espacio de contención a jóvenes de barrios carenciados en situación de vulnerabilidad social, a través de la práctica del rugby, entendiéndolo a este como un deporte inclusivo, caracterizado por promover en las personas que lo juegan el desarrollo de valores, principios y habilidades para la vida”. Firmaron el documento el doctor Dante Loza, interventor del IPLA y Javier Budeguer, presidente de la URT.

En la ocasión Loza fue acompañado por funcionarios del IPLA , Ingrid Juárez (Encargada de IPLA Concientiza), Constanza Valdes, Micaela Sueldo, y por “Un Pase a la Gloria”, por Alejandro Agüero, Natalie Esparrel, Cecilia Alvarez y Matías Aparicio. Por la URT, los Consejeros Carlos Marti Coll, Eugenio Acuña, Federico Caillou y Guillermo Meschwitz.Loza y Budeguer y coincidieron en la “importancia del programa y en tratar de sumar más clubes al programa, además de ver la posibilidad de darle mayor continuidad a los chicos en el rugby, coincidiendo además que lo importante son las acciones que se hagan, más allá de la firma del convenio”.