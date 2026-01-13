Acevedo y Masso repasaron inversión alimentaria y dispositivos de cuidado

En una reunión de trabajo enfocada en la continuidad de la gestión y las políticas públicas vinculadas a lo social, el ministro de Desarrollo Social, Federico Augusto Masso, se reunió con el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo. El encuentro se inscribió en la agenda institucional del Gobierno Provincial y giró en torno a ejes de asistencia alimentaria, dispositivos de cuidado y desafíos actuales como la salud mental.

Tras la reunión, Masso explicó que uno de los puntos centrales fue el informe sobre inversión alimentaria en la provincia durante 2025 y el seguimiento legislativo del tema.

“Hemos charlado sobre el informe que presentamos sobre la inversión alimentaria en la provincia durante el año 2025, el cual él viene siguiendo desde su rol en la Legislatura, brindándonos muchas leyes que nos permitieron generar acciones concretas, invirtiendo una cifra cercana a 130.000 millones de pesos, y que sirvió para mejorar la calidad de vida de más de 550.000 tucumanos y tucumanas“.

”Además, conversamos sobre nuestros distintos dispositivos de cuidado institucional, como los comedores escolares, cocinas comunitarias, los centros de desarrollo infantil, y de proyectos concretados como la Tarjeta Alimentaria Independencia, que tuvo gran repercusión y llegó para reemplazar los módulos que se entregaban a través de organizaciones sociales, brindándoles a las personas la posibilidad de adquirir directamente en sus comercios cercanos esa mercadería y otros productos más”.

Dispositivos de cuidado y la Tarjeta Alimentaria Independencia

En el repaso de políticas sociales, el ministro enumeró los dispositivos de cuidado que se sostienen en el territorio —comedores escolares, cocinas comunitarias y centros de desarrollo infantil— y volvió a destacar el alcance de la Tarjeta Alimentaria Independencia, como herramienta para canalizar asistencia con mayor autonomía de compra en comercios cercanos.

En el cierre, Masso planteó la necesidad de sostener la asistencia y abrir nuevas líneas de trabajo en áreas sensibles.

“Le planteamos la necesidad de mantener toda esta asistencia y generar otras cuestiones referidas a temas en lo social que nos preocupan, como por ejemplo la salud mental, para poder seguir recuperando y acompañando a tantos jóvenes que nos necesitan“.

”También nos comprometimos para visitar junto al vicegobernador alguno de los 100 puntos en donde estamos ofreciendo los Talleres de Verano 2026, donde a diario más de 15.000 niños y niñas forman parte de una sana recreación a través del arte, la pintura, y la murga”.