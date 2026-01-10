Acevedo recibió a la delegación tucumana que competirá en el Pre Cosquín 2026

En la Legislatura, el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió junto al presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar, a integrantes de la delegación provincial que representará a Tucumán en la 54° edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, una de las vidrieras más importantes del país para artistas emergentes del folklore.

El encuentro se inscribió en un esquema de apoyo conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, con el objetivo de respaldar la participación en un contexto desafiante para el sector cultural.

Quiénes integran la delegación y cómo será la participación

Del encuentro participaron los artistas Agostina Collante, Maximiliano Soraire, Paola Aguirre y Luis Alomo, junto con Alejandro Díaz Morán, delegado del Ente Cultural de Tucumán para la sede Tucumán en el certamen nacional. Según se informó, la delegación provincial competirá en 12 categorías entre el martes y miércoles próximos, en la antesala del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Durante la reunión, Acevedo destacó la modalidad de financiamiento y el valor del acompañamiento estatal en tiempos complejos para la cultura: “Una parte del aporte sale del Poder Ejecutivo a través del Ente Cultural, y otra también de la Legislatura. En momentos complejos, en donde cada uno pone un granito de arena, podemos ir avanzando. En este caso, 80 tucumanos y tucumanas que en algún momento fueron a participar en nombre de otra provincia, hoy van a representar a Tucumán en el Pre Cosquín".

“Estamos ayudando a estas personas que mantienen la cultura en alto y el prestigio de la danza y del canto tucumano en lo más alto a nivel nacional”.

Por su parte, Salazar agradeció el respaldo institucional y explicó el sentido de la visita: “queríamos visitar al vicegobernador con parte de la delegación para expresar el apoyo que siempre recibimos, tanto de la Legislatura como del Poder Ejecutivo”.

Además, precisó que Tucumán tendrá representación en todas las categorías y subrayó un punto que marcó la preparación de esta edición.

“Nos parecía clave que nuestros artistas representen a su provincia, porque en otros años muchos tucumanos competían en nombre de otras jurisdicciones”.

En representación de los artistas, Agostina Collante, directora del Ballet El Payucano, expresó el valor simbólico de llegar a esta instancia y el impacto del respaldo institucional.

“Es un enorme orgullo poder llevar la bandera de Tucumán a esta instancia del Pre Cosquín”.

En la misma línea, remarcó la importancia del acompañamiento para afrontar el esfuerzo logístico y económico que implica el certamen: “para nosotros es un gran alivio contar con este apoyo, porque facilita muchísimo el trabajo y el esfuerzo que implica participar en festivales de esta magnitud”.

Finalmente, adelantó que la propuesta artística del ballet estará ligada a la identidad productiva y cultural de la provincia: “llevamos una obra que refleja nuestra identidad zafrera, nuestra principal actividad económica”.