Acevedo pidió no “hacer política con víctimas o con homicidios”

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Miguel Acevedo se reunió en Casa de Gobierno con el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y el subjefe de Policía Roque Yñigo para revisar avances de investigaciones por homicidios recientes en Manantial Sur, Alderetes y Aguilares, y evaluar acciones en marcha.

Acevedo dijo: “Sabemos que han acontecido en estos últimos días algunos hechos que han preocupado a la sociedad tucumana y también a nosotros. Pero a nosotros no tan solo nos preocupa, sino que nos tenemos que ocupar de ese tema”.

También afirmó: “Nos hemos reunido con el ministro de Seguridad y el subjefe para ver los avances. En estas instancias están trabajando todos los estamentos que tienen que trabajar, la Policía, la Fiscalía, se están dando pasos avanzados para esclarecer los hechos”.

Y remarcó: “Queremos transmitirle a todos los tucumanos y tucumanas es que no hay vinculación entre un hecho y otro”.

Sobre el tratamiento público, planteó: “No se debe hacer política con víctimas o con homicidios. Detrás de cada uno de estos hechos hay familias, hijos, madres, hermanos y familiares que lo sienten, y nosotros también lo sentimos y nos ponemos a disposición”.

Además, señaló: “Vamos a actuar hasta las últimas consecuencias, determinar lo que haya que determinar. Caiga quien caiga, esa es la instrucción que tiene el Ministro de Seguridad y el subjefe de Policía”, con conocimiento del gobernador Osvaldo Jaldo.

Por su parte, Agüero Gamboa afirmó que “Se está investigando, está avanzando la Fiscalía, colaborando, la Policía está trabajando como auxiliar de la Fiscalía, se han realizado allanamientos y secuestros de elementos importantes para la causa”.

Sobre Alderetes, precisó: “En el caso de Alderetes se encuentran detenidos dos menores de 16 y 17 años con todos los elementos, por lo cual consideramos que esta es una causa que ya está en manos de la Fiscalía y pronto para la elevación a juicio”.

“Vamos a continuar reforzando la seguridad: el Operativo Lapacho está en plena vigencia, hemos reforzado los puestos fronterizos y los controles en las rutas, y se sigue trabajando firme y fuertemente en prevención”.

Finalmente, Yñigo sostuvo: “Seguimos trabajando en ambos hechos que nos están ocupando en estos momentos, el ocurrido en la Capital, en la zona de Manantial Sur, y el de Aguilares, que son hechos distintos y no tienen ningún punto de conexión”.

“Tenemos todo el personal de la Brigada de Investigaciones y de la División Homicidio abocados a este tema, y en el caso de la Regional Sur, la Dirección General de Investigaciones está colaborando con el fiscal”.