Acevedo pidió actualizar la ley laboral sin afectar derechos adquiridos

En la antesala del debate en el Senado de la Nación por un proyecto de reforma laboral, el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, fijó su postura sobre la necesidad de actualizar el marco normativo sin afectar las garantías ya vigentes.

Señaló que la legislación actual requiere ajustes acordes a los cambios sociales y productivos de los últimos años, pero con un límite claro: preservar derechos adquiridos y sostener reglas previsibles para trabajadores y empleadores.

Al referirse al tratamiento legislativo que se viene, Acevedo planteó que la discusión debe contemplar previsibilidad y criterios nítidos hacia adelante.

En esa línea, expresó: “Hay distintas posturas, solo que en mi opinión personal sí me preocupa, porque que hay que actualizar la ley, hay que ajustarla de alguna manera, porque la ley que tenemos de contrato de trabajo es una ley intuitiva que se hizo hace muchos años y que ha dejado de beneficiar a los trabajadores, entonces creo que sí tenemos que actualizar alguna cosa”.

Con foco en la seguridad jurídica, remarcó: “Sostengo desde el primer momento que sean claras las reglas de juego, que si se establece algo sea desde aquí para adelante”.

El vicegobernador insistió en que cualquier actualización normativa debe sostener los consensos construidos y resguardar las condiciones bajo las cuales se establecieron los vínculos laborales.

“Los derechos adquiridos de los trabajadores no deben ser cercenados lo mismo, que se preserven, porque son las condiciones en que asumieron tanto empleado como empleador en su momento”, sostuvo, al subrayar que el eje debe ser una reforma que no retroceda sobre derechos vigentes.