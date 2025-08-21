Acevedo llamó a sesión extraordinaria

El vicegobernador, Miguel Acevedo, anunció que la Legislatura de Tucumán sesionará de manera extraordinaria el jueves 28 de agosto, desde las 8.30. La agenda incluye la votación de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo y proyectos que buscan impulsar la inversión privada y generar empleo en la provincia.

Pliegos judiciales como prioridad

Acevedo explicó que el principal tema será la designación de siete jueces propuestos por el Poder Ejecutivo a pedido de la Justicia: “Uno de los principales temas será el tratamiento de los pliegos de siete jueces que envió el Poder Ejecutivo a pedido de la Justicia. Eso llevó un período de informes y entrevistas que se produjeron estos meses, y ahora vamos a tratarlos porque queremos que todas las instituciones funcionen y que los tres poderes estén trabajando a pleno”, remarcó.

Además, la sesión abordará un proyecto que unifica distintas iniciativas para incentivar la inversión privada y nuevas fuentes de trabajo:

“Sumamos otros temas que son de fundamental importancia para generar el crecimiento que queremos en Tucumán: fomentar la inversión y la creación de nuevas fuentes de trabajo”.

“El Poder Ejecutivo envió un proyecto y en la Legislatura había otros. Hemos decidido unificarlos en una ley más amplia, con parámetros de inversión que van a ir siendo gradualmente acompañados por beneficios de crédito fiscal. Ayer mismo fue remitida a la Federación Económica para que tomen conocimiento”, detalló Acevedo.

Más proyectos en agenda

El vicegobernador informó que también se tratarán otras iniciativas del Ejecutivo, como la modificación de plazos solicitada para la Dirección de Rentas, con el fin de adecuarlos a vencimientos de tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Asimismo, quedó en estudio la ley de energía renovable, que podría incorporarse al debate si obtiene dictamen de comisión.

La decisión se tomó tras la reunión de Labor Parlamentaria, donde participaron Acevedo junto al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el secretario legislativo, Claudio Pérez; y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez. También estuvieron presentes legisladores de distintos bloques como Carolina Vargas Aignasse, José Cano, Mario Leito, Silvia Elías de Pérez, Roque Tobías Álvarez, Nancy Bulacio y Raquel Nieva, entre otros.