Ya está a la venta la Rifa Anual de los Bomberos Voluntarios de Claromecó

Ya salió a la venta la rifa anual de Bomberos Voluntarios de Claromecó, una excelente oportunidad para colaborar con el cuartel. Recordamos que el único vendedor autorizado es Marcelo Díaz, solicita tu rifa al 2983-502820.
BASES Y CONDICIONES
1) Se emiten 1000 boletas de un número de tres cifras cada uno, cada boleta podrá ser pagada en 10 cuotas de $12.000 valor total $120.000
2) Aun cuando se habilitasen cobradores para facilitar el pago, los adquirentes serán los únicos responsables de que el mismo sea realizado en término para participar de los sorteos correspondientes.
3) La institución no se hace responsable en ningún caso por la pérdida o sustracción de las boletas y/o recibos de cuotas.
4) Al no abonar una cuota se producirá la caducidad de la misma reservándose la institución el derecho inapelable de anularla, revenderla, o aceptar la continuidad previo pago de las cuotas vencidas y/o adeudadas.
5) Los únicos recibos de pago que tendrán validez, serán los similares al entregado conjuntamente con la boleta.
6) Los sorteos se realizarán el día 12 de diciembre de 2026 ante escribano público.
7) Primer Premio: Una orden de compra por $12.000.000
8) Segundo Premio: Una orden de compra por $5.000.000
9) Tercer Premio: Una orden de compra por $4.000.000
10) Sorteo Pago Anticipado a Agosto de 2026
11) Primer Premio: Una orden de compra por $3.000.000
12) Segundo Premio: Una orden de compra por $1.000.000