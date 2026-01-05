La Municipalidad informa que los viernes, sabádos y domingos de Enero vuelve el programa de verano “ATP” (A Toda Playa) que ofrece actividades, juegos y propuestas gratuitas en las playas del distrito de Tres Arroyos para todas las edades. Organizado por las áreas de Turismo, Cultura, Deportes y Juventud.

El punto de encuentro será en los paradores, promoviendo el trabajo en conjunto y la oportunidad de que destaquen en su día, comenzando el Viernes 9 en el espacio Kuyem de Claromecó.

Vuelve verano “A Toda Playa” en Claromecó, Reta y Orense

Cronograma:

09/01 - Claromecó (Parador Kuyem)

10/01 - Claromecó (Parador Samoa)

11/01 - Claromecó (S.V Terrazas del Mar)

16/01 - Reta (Rako´s)

17/01 - Claromecó (7 Rugby)

18/01 - Claromecó (7 Rugby)

23/01 - Reta (La Pausa)

24/01 - Balneario Orense (Mar Azul)

25/01 - Balneario Orense (Califa)

30/01 - Reta (Walter´s)

31/01 - Reta (Tequila Beach)

01/02 - Claromecó (Posta del faro)