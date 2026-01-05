Vuelve verano “A Toda Playa” en Claromecó, Reta y Orense

La Municipalidad informa que los viernes, sabádos y domingos de Enero vuelve el programa de verano “ATP” (A Toda Playa) que ofrece actividades, juegos y propuestas gratuitas en las playas del distrito de Tres Arroyos para todas las edades. Organizado por las áreas de Turismo, Cultura, Deportes y Juventud.
El punto de encuentro será en los paradores, promoviendo el trabajo en conjunto y la oportunidad de que destaquen en su día, comenzando el Viernes 9 en el espacio Kuyem de Claromecó.
Cronograma:
09/01 - Claromecó (Parador Kuyem)
10/01 - Claromecó (Parador Samoa)
11/01 - Claromecó (S.V Terrazas del Mar)
16/01 - Reta (Rako´s)
17/01 - Claromecó (7 Rugby)
18/01 - Claromecó (7 Rugby)
23/01 - Reta (La Pausa)
24/01 - Balneario Orense (Mar Azul)
25/01 - Balneario Orense (Califa)
30/01 - Reta (Walter´s)
31/01 - Reta (Tequila Beach)
01/02 - Claromecó (Posta del faro)