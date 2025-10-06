El club invita a la comunidad a participar de una nueva peña el próximo 9 de octubre. Lo recaudado se destinará a obras de mantenimiento y a un viaje para dos categorías infantiles que visitarán Estudiantes de La Plata.

El Club Villa del Parque realizará una nueva peña solidaria el jueves 9 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos tanto para el mantenimiento de sus instalaciones como para financiar el viaje de dos categorías infantiles a Estudiantes de La Plata, previsto para el 13 de noviembre.

Así lo confirmó Mario Hermida, entrenador de futsal del club, quien destacó el trabajo constante que la institución realiza junto a las familias y la comunidad.

“La peña la venimos haciendo periódicamente, siempre con fines recaudatorios, porque como es sabido en todas las instituciones necesitamos realizar actividades para poder mejorar las instalaciones y las actividades del club”, explicó Hermida.

El entrenador señaló que en esta oportunidad el encuentro tendrá una doble finalidad: “Una parte es para el mantenimiento del club y otra parte de lo recaudado irá destinada a este nuevo proyecto, que consiste en viajar con dos categorías a Estudiantes de La Plata. La idea es poder repetir esta experiencia todos los años con diferentes grupos”.

Villa del Parque organiza una peña solidaria para financiar mejoras y un viaje deportivo a La Plata

Detalles del evento

El valor de la tarjeta es de 25.000 pesos e incluye carne, postre y bebida. Además, habrá un espectáculo musical a cargo del grupo folclórico Arrullo, que se presentará de manera solidaria.

Las entradas pueden adquirirse a través de los miembros de la comisión, por las redes sociales del club o contactando directamente a Hermida.

“Lo hacemos con mucho esfuerzo y dedicación. Pedimos disculpas a los padres porque siempre estamos pidiendo colaboración, pero la realidad es que con lo que se cobra de cuota el club solo logra mantenerse. Para poder crecer, necesitamos hacer actividades extras”, remarcó.

Una experiencia deportiva y formativa

Hermida destacó que el vínculo con Estudiantes de La Plata surgió como una iniciativa de la comisión para brindar a los chicos una experiencia deportiva y educativa.

“La idea es que puedan ver las diferencias o similitudes con un club de AFA, y también que los profesores conozcan otras formas de trabajo. Está bueno copiar lo que funciona bien en otros lados”, comentó.

Futsal rumbo a Mar del Plata

Además del evento, Hermida se prepara para competir en los Juegos Bonaerenses en la disciplina futsal, representando a Tres Arroyos.

“Se aproxima la fecha de Mar del Plata. Tenemos una complicación porque las fechas se solapan con un viaje institucional de la EATA a Mendoza, pero de alguna forma vamos a ir igual. Los chicos están muy contentos y tuvieron una gran actuación en las etapas previas”, contó Hermida.

El entrenador expresó su orgullo por el desempeño del equipo:

“Han enfrentado rivales difíciles, pero lograron muy buenos resultados. A pesar de que no juegan periódicamente futsal, sino fútbol 11, se adaptaron muy bien”.