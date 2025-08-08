Victoria Tolosa Paz respaldó a Pablo Garate y criticó la gestión de Javier Milei

La diputada de Unión por la Patria y exministra de Desarrollo Social de la Nación,Victoria Tolosa Paz, estuvo presente este viernes en Tres Arroyos y brindó su apoyo a la gestión de Pablo Garate de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

En declaraciones a la prensa Tolosa Paz: “es muy triste la discusión hacia la cual nos lleva el gobierno de Javier Milei, pero aquí en Tres Arroyos hay una contracara diferente con Pablo Garate y su equipo, con otros valores”.

“Para nosotros que Pablo Garate haya recuperado este municipio es importante, tanto como llegar y ver el orden que tiene y el compromiso con su comunidad. Estamos esperanzados en hacer una muy buena elección, que la ciudadanía le de a Garate el respaldo y además que acompañe la lista de diputados nacionales.”

En la reunión que mantuvimos comentamos lo que fue la última sesión en la Cámara de Diputados Nacionales con una “goleada” a favor de los problemas de la gente, como lo es el financiamiento de las universidades, del Garrahan y de las leyes que piden los gobernadores".

Tambien se refirió a la posibilidad de la privatización de Aysa, el servicio de agua:

“Estamos peleando para no permitir la privatización que quiere llevar adelante Javier Milei. El agua es esencial y así lo queremos plantear. La reestatización que llevó adelante Nestor Kirchner nos permitió lograr la ampliación de la red cloacal, sino también la potabilización del agua en los 26 municipios que tienen servicio con Aysa”.

“El agua es un derecho humano esencial como dice las Naciones Unidas y tenemos que resguardarlo” - expresó.

“Necesitamos ponerle un freno en la Provincia de Buenos Aires a Javier Milei, junto también, a la red de gobernadores que se empieza a mostrar en contra de la pérdida de soberanía del país”.

“Hay que seguir sosteniendo a los sectores que la están pasando muy mal, no solamente en el conurbano sino también, en el interior de la provincia se vive una situación angustiante porque el trabajo no alcanza, y se ha destruído la matriz productiva. Necesitamos un Estado Provincial que acompañe a estas familias, vamos a estar permanentemente brindando ayuda a quien más lo necesita”.- Finalizó.