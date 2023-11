Victoria Garrido: “Tenemos que escuchar a los contribuyentes”

El próximo 11 de diciembre, Victoria Garrido asumirá en la Dirección de Políticas Tributarias de la Municipalidad de Tres Arroyos, designada para el puesto por el intendente electo, Pablo Garate.

Victoria Garrido es Técnica en Gestión del Comercio Exterior y Régimen Aduanero. Se desempeñó durante seis años como empleada administrativa en el Centro Municipal de Salud y en los últimos cuatro años también como administrativa en Políticas Tributarias, en el área de gestión de cobranzas.

Nunca militó políticamente y su incorporación se debe según sus palabras porque “Trabajando en el sector público, normalmente tenemos contacto con muchos funcionarios políticos que por ahí nos presentan inquietudes de distintos contribuyentes. Con Pablo y con ‘Pity’ Federico hemos tenido el contacto porque a ellos les llegaban algunas inquietudes y me enviaban al contribuyente a mí para que yo les pueda dar una solución”.

“Puede decirse que venimos trabajando en conjunto desde hace algunos años para darle solución a las distintas problemáticas que la gente les presenta a ellos.

Políticas Tributarias no es un área que me resulte ajena. No creo que tengamos problema con la transición es toda gente conocida que me conoce y sabe cómo trabajo”.

Victoria Garrido Foto: Victoria

VTA: ¿Cómo está el tema de la recaudación de impuestos en la Municipalidad?

“La realidad es que estamos un poco complicados en lo que es la recaudación. Hay distintos tipos de tasas, que sí tienen una alta cobrabilidad, otras como Servicios Urbanos y Sanitarios, la gente va dejando de pagar de a poquito, eso siempre es lo más difícil de cobrar.

Desde el área en la que yo trabajo siempre se trató de poder dar facilidades de pago a la gente cuando no se ha llegado a un acuerdo de pago. Lo que hacíamos era hacer el cobro a través de vía de apremio, que eso por lo menos hace que no prescriba deuda porque también la deuda se puede cobrar solamente los últimos cinco años, entonces el resto de la deuda prescribe y es plata que el municipio pierde.

A lo que ahora se quiere apuntar es a escuchar mucho a los contribuyentes en todos los reclamos que tengan y poder darle una solución rápida”.

VTA: Ahora cuando decís, que los impuestos más difíciles de cobrar son los servicios urbanos y sanitarios, ¿A qué crees que se debe?

“En el área en la que yo me desempeño que es cobranzas, los reclamos que hemos recibido más que nada del Servicio Urbano es porque la gente no entiende con exactitud qué es lo que está pagando.

Cuando uno paga Servicio Urbano paga, aparte del alumbrado, barrido y limpieza, corresponde pagar por los metros de frente y paga también la tasa de indigencia, la de salud, la estudiantil y los vecinos quieren saber exactamente, a dónde va destinado todo ese dinero.

El cobro del Servicio Urbano es muy necesario, por eso lo que vamos a hacer es empezar a contestar las inquietudes de la gente y a explicarles realmente, qué es lo que se está cobrando dentro de ese impuesto.

La diferencia por ejemplo, con los impuestos sanitarios es que con los sanitarios vos sabes que lo consumís porque está medido y si hay algún reclamo, se revisa si los consumos estuvieron bien tomados, se verifica el estado de los medidores, que no haya pérdidas etc. El Urbano al no ser un servicio medido es lo que más dudas genera”.

Para finalizar Victoria Garrido expresó que: “Algo que hay que dejar en claro es que la gente se puede acercar cuando quiera a hacer las consultas y reclamos que crean necesarios. Van a ser escuchados y vamos a tratar de darles una pronta respuesta a todo lo que llegue”.