Verano cultural y recreativo en Orense y Tres Arroyos

Durante el mes de enero, Orense y Tres Arroyos ofrecen dos propuestas que incorporan tecnología e interactividad como eje, destinadas a públicos de todas las edades y enmarcadas en la agenda cultural y recreativa de verano del distrito.

En Orense, el Museo local alberga la muestra “Identidad Aumentada”, una exposición de artes visuales que combina ilustración y recursos tecnológicos para abordar la identidad cultural bonaerense desde una mirada contemporánea. La propuesta incluye un recorrido interactivo por doce figuras emblemáticas y puede visitarse hasta el 23 de enero, a partir de las 19, en el Museo de Orense (Av. San Martín 443), con entrada libre y gratuita.

Realidad aumentada en Orense

Por su parte, en Tres Arroyos, el viernes 23 de enero llegará el Planetario Móvil 360° al Polideportivo Municipal, ubicado en La Rioja 100. La iniciativa propone funciones inmersivas cada 40 minutos, entre las 17 y las 22.30, con contenidos vinculados al mundo de los dinosaurios, la exploración submarina y el espacio. Las funciones cuentan con cupos limitados y entradas aranceladas.

Experiencia inmersiva

Ambas actividades se presentan como alternativas para disfrutar durante el receso estival, combinando entretenimiento, aprendizaje y nuevas tecnologías en distintos puntos del distrito.