La Academia de Danzas El Caldén celebra 17 años de trayectoria con su gala anual y el estreno de la obra “Las que esperan” que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Municipal de Tres Arroyos.

La gala de este año, como años anteriores, reunirá a todos los elencos de la academia en una muestra de su trabajo y crecimiento constante. La velada incluirá la presentación de diversas coreografías que reflejan la versatilidad y el talento de sus bailarines.

El punto culminante de la noche será el estreno de “Las que esperan”, una obra de danza que promete cautivar al público con su narrativa y despliegue artístico. Esta pieza es una apuesta a la innovación dentro del lenguaje de la danza local, explorando la fusión de disciplinas para contar historias profundas y emotivas.

Velada Anual de la Academia de Danzas “El Caldén”

“Estamos inmensamente orgullosos de celebrar 17 años apostando al camino de la danza. ‘Las que esperan’ es el resultado de un arduo trabajo y dedicación de nuestros bialarines y staff, y estamos ansiosos por compartirlo con la comunidad de Tres Arroyos”, expresaron desde la dirección de la academia.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Municipal, de lunes a sábado, en el horario de 18:00 a 21:00 hs.