Velada Anual de la Academia de Danzas “El Caldén”

La Academia de Danzas El Caldén celebra 17 años de trayectoria con su gala anual y el estreno de la obra “Las que esperan” que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Municipal de Tres Arroyos.
La gala de este año, como años anteriores, reunirá a todos los elencos de la academia en una muestra de su trabajo y crecimiento constante. La velada incluirá la presentación de diversas coreografías que reflejan la versatilidad y el talento de sus bailarines.
El punto culminante de la noche será el estreno de “Las que esperan”, una obra de danza que promete cautivar al público con su narrativa y despliegue artístico. Esta pieza es una apuesta a la innovación dentro del lenguaje de la danza local, explorando la fusión de disciplinas para contar historias profundas y emotivas.
“Estamos inmensamente orgullosos de celebrar 17 años apostando al camino de la danza. ‘Las que esperan’ es el resultado de un arduo trabajo y dedicación de nuestros bialarines y staff, y estamos ansiosos por compartirlo con la comunidad de Tres Arroyos”, expresaron desde la dirección de la academia.
Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Municipal, de lunes a sábado, en el horario de 18:00 a 21:00 hs.