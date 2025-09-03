Este miércoles culminó el cronograma de encuentros territoriales “Impulsar tu localidad”, promovido por la Unidad “Impulsar Tres Arroyos”.

Desde su reciente conformación, el equipo de la Unidad se reunió con vecinos, emprendedores, productores y referentes comunitarios, con el objetivo de acercar herramientas de gestión, financiamiento y capacitaciones disponibles para el desarrollo económico y social del distrito.

“Unidad Impulsar”: Diálogo en las localidades para promover el desarrollo local

La coordinación se realizó a través de cada delegado municipal, adquiriendo una dinámica diferente según el caso y atendiendo a la realidad de cada localidad.

El espacio de diálogo directo generado con las visitas a San Francisco de Bellocq, Claromecó, Orense, San Mayol, Copetonas, Reta y Cascallares, significó una excelente herramienta de comunicación, a partir de la cual se conocieron las particularidades de cada localidad, las situaciones puntuales de algunos vecinos y emprendedores, los deseos de las comunidades en miras al desarrollo local; información importante para establecer un diagnóstico y continuar trabajando en más profundidad.

“Unidad Impulsar”: Diálogo en las localidades para promover el desarrollo local

Unidad Impulsar está conformada por las siguientes dependencias del municipio: Dirección de Producción y Sustentabilidad; Dirección de Estrategia Productiva; Dirección de Turismo; Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo; Oficina de Habilitaciones Comerciales e Industriales; Oficina de Empleo y Capacitación; Coordinación del Parque Industrial; Aeródromo Público Provincial de Tres Arroyos “Teniente Ricardo Volponi”, y el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA).

El cronograma de estas primeras visitas cerró con un balance positivo, destacando el compromiso de los vecinos y la voluntad de seguir trabajando en red para potenciar el desarrollo local.

“Unidad Impulsar”: Diálogo en las localidades para promover el desarrollo local