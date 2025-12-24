Vía Tres Arroyos / Policiales

Un joven fue detenido tras una pelea callejera y agredir a un policía en Tres Arroyos

El hecho ocurrió en la noche del lunes en calle Balcarce al 2000. El acusado se resistió al accionar policial y provocó lesiones leves a un efectivo. Interviene la UFIJ N° 17 del Departamento Judicial local.

24 de diciembre de 2025,

En la noche del martes, alrededor de las 20:30, personal de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos intervino ante un conflicto de magnitud registrado en calle Balcarce al 2000, donde se desarrollaba una pelea entre varias personas.

A pesar de verse superados en número, los efectivos lograron calmar la situación y dispersar a la mayoría de los involucrados. Sin embargo, un joven de 22 años continuó alterado, instigando al resto a retomar la pelea y confrontando de manera directa con los uniformados.

Ante esta conducta, el joven fue reducido y aprehendido. Durante el procedimiento, mordió la mano derecha de uno de los efectivos, provocándole escoriaciones de carácter leve.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por lesiones agravadas y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 17 del Departamento Judicial local.

