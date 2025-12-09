Vía Tres Arroyos / Mascotas

Tres Arroyos: Vacunación antirrábica gratuita para canes y felinos

Será el próximo viernes 12 en la Terminal de Omnibus. Habrá además entrega de antiparasitarios.

9 de diciembre de 2025,

El próximo viernes 12 de diciembre se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica gratuita para canes y felinos en la Terminal de Ómnibus de Tres Arroyos (Esquina de la avenida Almafuerte y avenida San Martín).

Desde las 8:30 horas y hasta las 12:30 horas, los interesados en vacunar a sus mascotas pueden acercarse al lugar. (los animales deben superar los 6 meses de vida)

Además estará disponible el servicio de entrega de antiparasitarios internos, según el peso de cada animal. Se recomienda asistir con el dato de peso para agilizar la atención.

Para más información: Centro de Zoonosis: 2983-41340

