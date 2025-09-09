Tres Arroyos: una semana cargada de propuestas artísticas en el Centro Cultural La Estación

El Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos se prepara para vivir una semana cargada de propuestas artísticas y culturales para todos los gustos.
El Jueves 11 de septiembre a las 20 horas se estará presentando la obra de teatro “Las hijas de Sarmiento”, una tragicomedia de tres maestras argentinas, interpretada por Silvia Meleiro, Mariana Noel y Sivina Pallotti - Diseño artístico: Florencia Vaccare. Luces y sonido: Jorge Pereyra.
La entrada tiene un valor de: $8000 – Reservas al 2983-447380.
El Sábado 13 de septiembre desde las 20 horas será el turno de Tresarock 2025, una nueva edición del clásico festival rockero de la ciudad con la presentación de:
- Mono Pascutrini
- Keytel
- Mono Mestizo
- Hertz
- Melisa Morales
- La Glándula
- Dúo Rame
El cierre estará a cargo de Black Paradox con un Tributo a Ozzy y músicos invitados.
Entradas anticipadas: $8000 – 2983-351652. Buffet y kiosco.
Domingo 14 de septiembre de 15 a 18 horas, se llevará a cabo el taller Creación – Cuerpo – Canción (Vol. 2) coordinado por Sofía Caporale y Camila Eleno, donde la música y el movimiento se encuentran en una experiencia de creación colectiva.
Luego desde las 19 horas se desarrollará La Peñita – Folklórica y Musikera, una jornada de encuentro popular que comienza con el Taller de Bombo Legüero (con inscripción previa e intercambio de leche larga vida) y continúa con la peña folklórica junto a:
- Ensamble de Legüeros Musikeros + Santiago Maureliz
- Coro “Especias”
- Berta Villanueva y Omar Valetti
- Gabriel Delgiorgio
- Camila Eleno
La entrada es un alimento no perecedero. Buffet a beneficio de Los Frutilitas.
Más información - Centro Cultural La Estación, Ituzaingó 320 – Tres Arroyos.
Contacto: 2983-431603