Tres Arroyos: una semana cargada de propuestas artísticas en el Centro Cultural La Estación

El Centro Cultural La Estación de Tres Arroyos se prepara para vivir una semana cargada de propuestas artísticas y culturales para todos los gustos.

El Jueves 11 de septiembre a las 20 horas se estará presentando la obra de teatro “Las hijas de Sarmiento”, una tragicomedia de tres maestras argentinas, interpretada por Silvia Meleiro, Mariana Noel y Sivina Pallotti - Diseño artístico: Florencia Vaccare. Luces y sonido: Jorge Pereyra.

La entrada tiene un valor de: $8000 – Reservas al 2983-447380.

una semana cargada de propuestas artísticas en el Centro Cultural La Estación

El Sábado 13 de septiembre desde las 20 horas será el turno de Tresarock 2025, una nueva edición del clásico festival rockero de la ciudad con la presentación de:

Mono Pascutrini

Keytel

Mono Mestizo

Hertz

Melisa Morales

La Glándula

Dúo Rame

El cierre estará a cargo de Black Paradox con un Tributo a Ozzy y músicos invitados.

Entradas anticipadas: $8000 – 2983-351652. Buffet y kiosco.

Domingo 14 de septiembre de 15 a 18 horas, se llevará a cabo el taller Creación – Cuerpo – Canción (Vol. 2) coordinado por Sofía Caporale y Camila Eleno, donde la música y el movimiento se encuentran en una experiencia de creación colectiva.

una semana cargada de propuestas artísticas en el Centro Cultural La Estación

Luego desde las 19 horas se desarrollará La Peñita – Folklórica y Musikera, una jornada de encuentro popular que comienza con el Taller de Bombo Legüero (con inscripción previa e intercambio de leche larga vida) y continúa con la peña folklórica junto a:

Ensamble de Legüeros Musikeros + Santiago Maureliz

Coro “Especias”

Berta Villanueva y Omar Valetti

Gabriel Delgiorgio

Camila Eleno

La entrada es un alimento no perecedero. Buffet a beneficio de Los Frutilitas.

una semana cargada de propuestas artísticas en el Centro Cultural La Estación

Más información - Centro Cultural La Estación, Ituzaingó 320 – Tres Arroyos.

Contacto: 2983-431603