Tres Arroyos: una pelea de vecinos culminó con dos detenidos por Resistencia a la Autoridad

Esa madrugada, alrededor 03:15 horas, personal de la Comisaria Primera de Tres Arroyos en calle Luis Beltran Nro. 200 de este medio, procedió a la aprehensión de dos sujetos uno 35 años y otro de 34 años, por el delito de Resistencia a la Autoridad.

El hecho se inició por varios llamados al 911 informando una confrontación vecinal. Al arribar al lugar el personal policial, intentando apaciguar la situación.

una pelea de vecinos culminó con dos detenidos por Resistencia a la Autoridad

Los dos sujetos cuyos problemas personales son de larga data, se tornan agresivos e intentan agredir mediante golpe de puños y puntapies a los efectivos policiales, sin llegar a lesionar a ninguno.

Los uniformados, utilizando la fuerza mínima e indispensables logran reducirlos, procediendo a su aprehensión por el delito de Resistencia a la Autoridad con intervención de la UFIJ Nº 16 del Depto. Judicial local.