Tres Arroyos: una nueva médica de familia se suma al equipo del CAPS de Ranchos

Se trata de la Dra. Agostina Risso, médica de familia formada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

2 de septiembre de 2025,

El pasado lunes se sumó una nueva profesional al Centro de Atención de Ranchos, como mencionó Juan Manuel Serna, el director de APS, esta acción se enmarca en el objetivo de seguir fortaleciendo la atención primaria en nuestra comunidad, destacando la importancia de una segunda médica generalista en el CAPS, es por eso que se incorpora a la Dra. Agostina Risso, médica de familia formada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La Dra. Mercedes Moreno, Secretaria de Salud, destacó la formación en investigación de la Dra. Risso, asi como su especialidad en medicina familiar, ya que permite abordar de manera integral la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de cada paciente en su contexto familiar y comunitario.

La Dra. Agostina Risso se va a desempeñar como médica generalista, brindando atención en Ranchos y también en la localidad de 25 de Mayo, acompañando a las vecinas y vecinos en el cuidado integral de su salud.

Horarios de atención

Ranchos:

  • Lunes de 12 a 15 horas
  • Miércoles de 12 a 15 horas.
  • Jueves de 09 a 12 horas.

25 de Mayo:

  • Martes de 12 a 15 horas.

