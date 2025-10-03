La Comisión de Reyes Magos de nuestra ciudad invita a toda la comunidad a participar de la última tradicional tallarinada, un clásico esperado para colaborar con los míticos personajes de Oriente. La cita será el domingo 16 de noviembre a las 13 horas en el Salón del Centro de Jubilados, ubicado en Pedro N. Carrera 355.

Como es costumbre, los presentes podrán disfrutar de tallarines con variadas salsas, una completa mesa de postres, además de té, café y masas dulces para cerrar el encuentro con el mejor sabor.

La jornada estará acompañada por espectáculos artísticos en vivo, sorteos sorpresa y, como atractivo especial, el sorteo de un viaje a Villa Carlos Paz, gentileza de Venecia Viajes y Turismo.

Tres Arroyos: última gran tallarinada de Reyes Magos del año

El valor de la entrada es de $25.000. Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse al 2983-645482.

Una propuesta ideal para compartir en familia o con amigos, disfrutar de buena gastronomía y colaborar con la organización de los Reyes Magos en nuestra ciudad.