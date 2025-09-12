Los perros salchichas tendrá su gran cita en Tres Arroyos: la primera “Salchijuntada”, que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 15 horas en el Parque Miedan. La iniciativa nació de un grupo de vecinas y rápidamente sumó voluntades, comercios y donaciones.

Valeria Zúñiga, una de las organizadoras, contó cómo surgió la idea:

“Estaba en una clase de gimnasia con mi profesora, que también tiene un salchicha, y pensamos: ‘¿por qué no los juntamos para que jueguen?’ Amamos a los perros salchichas, son seres extraordinarios, muy compañeros, saben cuándo estás bien o mal”, explicó.

La convocatoria se organizó de manera espontánea y comunitaria:

“Uno tiró la idea, la otra se copó y así surgió. Empezamos a conseguir donaciones de forrajerías para hacer sorteos ese día y la idea es compartir una tarde con los salchichas, que es lo que amamos. No promovemos la venta, sino el amor a los animales”, señaló Zúñiga.

Tres Arroyos tendrá su primera “Salchijuntada” en el Parque Miedan

Una tarde de juegos, mates y perros

La actividad es gratuita y está abierta a toda la comunidad. Los organizadores recomiendan llevar reposeras, mate y, por supuesto, a las mascotas.

“Tenemos un grupo de WhatsApp y cada uno va sumando algo. La idea es pasar una tarde linda, de mates y de juegos con nuestros cachorros”, dijo.

Además de reunir a los dueños y curiosos, habrá sorteos gracias al apoyo de forrajerías y comercios de la ciudad.

“Invitamos también a que se sumen con donaciones, siempre está bueno promocionar a los emprendimientos locales”, agregó Zúñiga.

Los organizadores recordaron que se pedirá a los participantes llevar bolsas para juntar los desechos de sus mascotas.

“Queremos dejar el parque en las mismas condiciones en que lo recibimos”, subrayó Zúñiga.

Aunque aún no saben cuántos perros asistirán, la expectativa es grande.

“Todos dicen que van a ir, ese día veremos si resulta o no resulta la salchijuntada. Y si sale bien, habrá una segunda edición”, adelantó la organizadora.