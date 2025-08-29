Vía Tres Arroyos / Cultura

Tres Arroyos: Talleres de Multiplicar Cultura

Destinado a Artistas, Docentes, Educadores, Personas que trabajen con grupos en todos los ámbitos.

29 de agosto de 2025,

El próximo sábado 30 de agosto se llevará a cabo el Programa “Multiplicar Cultura” de la Dirección Provincial de Coordinación de Políticas Culturales del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es fortalecer y profundizar la capacitación de formadores y referentes de diferentes disciplinas que impulsan experiencias culturales colectivas en los territorios.

Se desarrollará de 14 a 17:30 horas.

INSCRIPCIÓN: HACIENDO CLIC ACÁ

Para contactos: multiplicarcultura@gmail.com

Coordinan: Pablo López Moyano y Alejo Montoya Saab

Biblioteca Popular y C.C José Ingenieros - Av. Rivadavia 641, Tres Arroyos.

