Hoy se realizó el sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”, en un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural La Estación, con la presencia del intendente Pablo Garate y la escribana Luján Giacomino, quien certificó el proceso para garantizar su total transparencia.

En esta primera etapa, 51 familias resultaron adjudicatarias, luego de haber completado la documentación solicitada.

Tres Arroyos: sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”

Desde el Municipio se remarcó que próximamente se abrirá un nuevo llamado para aquellas familias que no pudieron finalizar los trámites en esta oportunidad, de modo que puedan sumarse al programa y tener su chance de acceder a un lote.

El intendente Pablo Garate destacó que “el Municipio premia a los vecinos que hacen el esfuerzo, pero la adjudicación de estos lotes conlleva también un compromiso compartido: el de trabajar unidos para hacer realidad el sueño del techo propio”.

Tres Arroyos: sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”

Tres Arroyos: sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”

Tres Arroyos: sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”