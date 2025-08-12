Tres Arroyos: segundo encuentro para pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas

El servicio de Oncología del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos invita al segundo encuentro para pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas que se desarrollará el miércoles 13 de 16:30 a 18 en las instalaciones del Museo Mulazzi, avenida San Martín 323.

Este encuentro está destinado a pacientes y familiares. Es un espacio de contención, diálogo y aprendizaje junto a los profesionales del equipo de Oncología.

La actividad surge en el marco de los talleres grupales que impulsa el servicio, con el objetivo de ofrecer un espacio de acompañamiento, escucha y fortalecimiento emocional para quienes transitan tratamientos complejos.

El encuentro contará con una merienda y con distintas actividades orientadas a la socialización, el intercambio de experiencias y la identificación conjunta de temáticas de interés para futuros talleres.

Extendemos la invitación a pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas, y a sus familiares, tanto del Centro Municipal de Salud como a personas que hayan atravesado tratamientos previamente.

Evento gratuito, no requiere inscripción previa.