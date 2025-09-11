Desde la Dirección de Producción y Sustentabilidad de la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que Tres Arroyos formará parte de la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (RENAMA).

Este jueves se culminaron los pasos administrativos necesarios para formar parte de esa Red que permite, de manera colaborativa con otros municipios: pensar, diseñar e implementar políticas públicas para el fomento y protección de la agroecología y la transición a un sistema agroalimentario basado en una relación más armoniosa con la naturaleza.

Tres Arroyos se suma a la Red Nacional de Municipios Agroecológicos

En un entorno productivo en el cual cada vez los productores tienen menor rentabilidad y junto a ellos se pierde fertilidad del suelo y biodiversidad, se considera muy pertinente explorar nuevos paradigmas en términos productivos socio-ambientales.

El enfoque agroecológico procura el desarrollo de agroecosistemas sustentados en los procesos de los ecosistemas naturales y promueve la independencia de insumos externos, con foco en la justicia social y ambiental del sistema agroalimentario.

Según el censo de 2018 el 2% de los establecimientos agropecuarios de nuestro país desarrollan distintas formas de agroecología, agricultura biodinámica y orgánica. Sin embargo son miles las productoras y productores interesados en comenzar una transición hacia un modelo más sustentable y millones las personas en Argentina y en todo el mundo que demandan alimentos sanos y de calidad.

Desde la Dirección de Producción y Sustentabilidad indican que: “Nuestro partido tiene potencialidad para responder a esta demanda dejando de poner en riesgo su capacidad productiva futura e incluso regenerando lo dañado. Desde esta Dirección impulsaremos las estrategias que nos permitan transitar ese camino”.