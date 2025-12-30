Tres Arroyos: se presentó la segunda etapa del Proyecto de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos

Este lunes en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Polideportivo Municipal “Carlos Rivada” se presentó la segunda etapa del Proyecto de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos de Tres Arroyos.

Este programa, coordinado por Martín “Peco” Segovia, está orientada al acompañamiento integral de jóvenes deportistas tresarroyenses y tiene como objetivo el seguimiento sostenido de las trayectorias deportivas, con una mirada puesta en el desarrollo a mediano y largo plazo.

El programa apunta a un abordaje interdisciplinario, que contempla no solo el aspecto físico, sino también el nutricional y el mental con un equipo de trabajo está integrado por nutricionistas, psicólogos deportivos, kinesiólogos, entrenadores específicos y preparadores físicos.

Forman parte del equipo Fone Segovia, el kinesiólogo Simón López, la psicóloga Sofía Sabadiniy la nutricionista Azul Berger.

Uno de los aspectos destacados es la articulación con instituciones educativas y entidades deportivas de toda la ciudad, lo que permite detectar talentos que muchas veces no acceden a programas de formación avanzados y brindarles herramientas para potenciar su crecimiento, evitando que las limitaciones económicas o logísticas frenen su proyección.

El coordinador del proyecto, Martín Peco Segovia, hizo un repaso de lo realizado en la primera etapa y reafirmó que se trata de un "programa inclusivo, abierto y en constante crecimiento".

Además destacó el compromiso de los deportistas para sostener una actitud de aprendizaje permanente como base del progreso deportivo y personal.

Por su parte, el intendente Pablo Garate puso el acento en el rol del Estado local en el acompañamiento de los deportistas. Señaló que, históricamente, muchos logros se alcanzaron gracias al esfuerzo individual y familiar, pero subrayó la necesidad de consolidar una política pública que brinde respaldo institucional, especialmente en cuestiones vinculadas a la preparación, la competencia y la posibilidad de viajar y representar a la ciudad.