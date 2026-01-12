Tres Arroyos: se labraron 99 infracciones de tránsito durante el fin de semana, 9 por alcoholemia positiva

En el marco de los controles de tránsito realizados durante el último fin de semana en el distrito de Tres Arroyos se labraron un total de 99 infracciones de distinta índole con el objetivo de ordenar la circulación y fortalecer la seguridad vial.

Participaron de los operativos la Secretaría de Seguridad, policial comunal, y de la Comisaría Primera, CPR, personal de tránsito, Inspección General y Caballería.

Se labraron 99 infracciones de tránsito durante el fin de semana, 9 por alcoholemia positiva

Las infracciones fueron las siguientes:

Seguro obligatorio: 16

Licencia de conducir: 20

Tarjeta verde: 12

Alcoholemia: 9

Ruidos molestos: 5

Luces reglamentarias: 1

Uso de casco: 4

Enganche antirreglamentario: 10

Estacionamiento en ochava: 4

Estacionamiento en lugar prohibido: 10

Ingreso/egreso de garaje: 3

Circulación en contramano: 2

Doble fila: 1

Circulación de camiones: 4

Como resultado, se procedió a la retención de 23 vehículos, de los cuales 18 fueron motocicletas y 5 automóviles.