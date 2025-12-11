Tres Arroyos: se extiende hasta el 28 de febrero los plazos para regularizar tasas a los contribuyentes de las localidades balnearias

El Municipio de Tres Arroyos informa que se extendió el plazo de vigencia de la Ordenanza 7807/2025 exclusivamente para las localidades balnearias de Claromecó, Reta y Orense.

El motivo de esta medida es que durante la temporada de verano aumenta significativamente la cantidad de contribuyentes que se acercan a realizar trámites en estas localidades. Por eso, y para facilitar la atención y organización allí, el plazo se amplía hasta el 28 de febrero de 2026.

Para el resto del distrito, la vigencia continúa siendo hasta el 31 de diciembre de 2025, tal como estaba previsto.

El decreto fue firmado por el intendente Pablo Garate y refrendado por la Secretaría de Hacienda y permite acceder a un descuento del 70% en los intereses de las tasas municipales en aquelos contribuyentes que mantengan deudas.