Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Tres Arroyos

Tres Arroyos: se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”

El programa tiene como objetivo brindar a los adolescentes las herramientas necesarias para contar con una movilidad sustentable y segura.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

4 de septiembre de 2025,

Tres Arroyos: se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”
se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”

Ayer se llevó a cabo la entrega de bicicletas en el marco del programa provincial “Pedaleá la Provincia”, una iniciativa que llega a Tres Arroyos de la mano del Ministerio de Ambiente de la Provincia.

El programa tiene como objetivo brindar a los adolescentes las herramientas necesarias para contar con una movilidad sustentable y segura, promoviendo al mismo tiempo la educación ambiental y la protección en el uso de la bicicleta.

se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”
se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”

En esta oportunidad, se entregaron 136 bicicletas, cascos de protección y luces a estudiantes de 7 cursos de 6º año de diferentes instituciones educativas del distrito, fortaleciendo el compromiso con la juventud y con el cuidado del medioambiente.

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se agradece especialmente a la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una gestión conjunta entre el intendente Pablo Garate, Martin Rodriguez Blanco director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, y el Ministerio de Ambiente Bonaerense, que hizo posible la llegada de este programa al distrito.

se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”
se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”
se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”
se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”
se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”
se entregaron Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”

Temas Relacionados

MÁS DE Municipalidad de Tres Arroyos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS