Este jueves alrededor de las 10:20 horas, personal GTO de la Estación de Policía de Seguridad Tres Arroyos, Comisaria Primera procedió en calle Azcuénaga Nro. 1300 de esta ciudad a la aprehensión de SAAVEDRA EFRAIN de 19 años de edad, quien el día 06 de Agosto sustrajo un motovehículo marca Zanella ZB 110, cc, de calle Isabel la Católica Nro. 1300.

Tres Arroyos: robó una moto y fue aprehendido

A raíz de tareas investigativas, visualización de cámaras y Declaraciones testimoniales recepcionadas por personal del GTO, se logró individualizar al autor del hecho ese mismo día.

La policía, realizando tareas de patrullajes preventivas, logró divisar al imputado con el rodado sustraído ya sin el dominio colocado, pero estableciéndose por número de chasis y motor, que se trataba de la motocicleta robada un día antes.

Tres Arroyos: robó una moto y fue aprehendido

Se secuestró toda la documentación que el propietario portaba en la baulera del rodado y la vestimenta que el mismo utilizada al momento de perpetrar el ilícito.

Se instruyen actuaciones prevencionales por Hurto de Motovehículo con intervención de la UFIJ Nro. 13 del Depto. Judicial de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Facundo Lemble.