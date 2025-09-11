Este jueves en horas de la madrugada personal de Prevención Urbana perteneciente a la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, recuperó una motocicleta que había sido robada en enero de 2024 en la ciudad de necochea.

En Avenida Libertad Nro. 700 los inspectores en detuvieron la marcha de un motovehículo marca Motomel, con dominio colocado, estableciéndose falta de documentación.

Tres Arroyos: recuperan moto robada en enero de 2024 en Necochea

Ante esta situación el personal municipal solicita la presencia de la policía quien al arribar establece que sobre el rodado pesa un pedido de Secuestro Activo, por el delito de HURTO, del día 23 de Enero del año 2024, solicitado por la UFIJ Nro. 20 a cargo de la Dra. Posee Verónica, perteneciente al Departamento Judicial de Necochea, resultando damnificada De la Fuente Jennifer Solange, domiciliada en la ciudad de Necochea.

Se instruyen actuaciones por el delito de Encubrimiento con intervención de la UFIJ Nro. 16 del Depto. Judicial local, resultando imputado el conductor del rodado de 25 años de edad, quien quedará a disposición de la UFIJ interviniente en las futuras diligencias procesales.