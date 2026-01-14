Tres Arroyos: recorrido barrial por Becas Municipales

La Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que el viernes 14 de enero comenzará el recorrido barrial para asesorar a la comunidad sobre las Becas Municipales de estudio y transporte, brindando acompañamiento para la inscripción y presentación de la documentación requerida.
Las personas interesadas deberán concurrir con DNI, constancia de ingresos familiares, certificado analítico de estudios secundarios completos y constancia de inscripción a carrera o certificado de materias cursadas y aprobadas. Se recuerda que la aprobación de las becas corresponde al Honorable Concejo Deliberante.
Cronograma de recorridos (08:00 a 12 horas):
• 16/01 CAPS Colegiales ·
• 19/01 CAPS FONAVI ·
• 23/01 CAPS Ruta 3 ·
• 26/01 CAPS Santa Teresita ·
• 28/01 CAPS Municipal ·
• 30/01 CAPS Villa Italia ·
• 02/02 CIC Boca ·
• 06/02 CAPS 25 de Mayo ·
• 09/02 CAPS Ranchos ·
• 11/02 CAPS Benito Machado ·
• 16/02 CAPS Olimpo.
Además, se informa que las personas interesadas pueden acercarse al Polideportivo Municipal, de lunes a viernes de 07 a 15 horas, para realizar consultas.
Próximamente se anunciará el recorrido por las localidades.
Más información: WhatsApp 2983 456538.