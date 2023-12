Tres Arroyos Presupuesto 2024: exposición del bloque de Juntos

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos trata este jueves el Presupuesto 2024 y a continuación presentamos la exposición del bloque de concejales de Juntos:

DISCURSO PRESUPUESTO 2024: BLOQUE JUNTOS

Como se mencionó, llevamos adelante una nueva sesión extraordinaria para abordar un tema de vital importancia para la gestión municipal y para nuestro distrito: el presupuesto para el año 2024, la actualización del valor del módulo en la ordenanza impositiva (que se refleja en el aumento de tasas) y el tratamiento de la regularización de obligaciones tributarias.

Podremos analizar hoy una propuesta elevada de manera conjunta por el Movimiento Vecinal y el Frente de Todos, y otra desde nuestro bloque con respecto a modificación de la ordenanza fiscal impositiva.

Escuchando el detalle técnico de los concejales que me antecedieron en uso de la palabra y previo a entrar en cuestiones específicas de estas propuestas, es imperativo que consideremos el contexto en el que nos encontramos.

Por un lado, tenemos un presupuesto total de 21 mil 800 millones de pesos, un 133% más que el año pasado que fueron más de 9 mil millones. Por el otro, la situación socioeconómica de Argentina y la provincia de Buenos Aires es un factor determinante en la toma de decisiones que afectan directamente a nuestros vecinos. Y es por la falta de previsibilidad y la ausencia de un presupuesto claro a nivel nacional y provincial que complejiza el análisis de estas propuestas.

Nos enfrentamos a la difícil tarea de establecer un valor de tasas, sin tener una visión completa de la situación financiera real de nuestro municipio, ¿Por qué se toma como referencia un valor de inflación que sabemos que va a ser mayor? ¿Cuál es el déficit municipal total? Fuentes oficiales dicen 250 millones otros hablan de más del doble ¿Por qué no se planifica y se presupuesta con una mirada preventiva para superar constantemente la urgencia?, sabiendo que siempre se recibe más coparticipación, ¿porque no se contempla a la hora de presupuestar?, al contrario de eso siempre se recarga un poco más a los contribuyentes.

La incertidumbre económica y las fluctuaciones constantes nos obligan a actuar con responsabilidad y cautela. Es verdad, que distritos de la región tienen aumentos en las tasas muchos mayores, pero lo que no se explica es por qué. y la razón es que muchos distritos no cuentan con el mismo régimen en la ordenanza fiscal impositiva, es decir, y voy a tratar de ser lo más claro posible, no existe un valor del módulo, directamente se actualiza el valor de cada una de las tasas una vez al año y la realidad, es que antes que compararnos en este sentido con otros municipios, a mí me gustaría que nos copiemos de las grandes políticas públicas que tienen varios y a nuestro distrito no han podido llegar hasta el momento.

Tampoco podemos dejar de remarcar, esta situación atípica, donde el proyecto de presupuesto es presentado por un oficialismo que cumplirá funciones hasta el 10 de diciembre, pero será otra gestión municipal la que ejecutará dicho presupuesto. La realidad es que no han podido argumentar la razón de la premura en el tratamiento del presupuesto ni tampoco porque no se ha abierto el diálogo en el tratamiento del mismo tal como se había acordado allí pasadas las elecciones generales, los presidentes de los bloques, con el presidente de este cuerpo y el intendente electo.

En este sentido, es fundamental destacar la importancia de un diálogo constructivo y abierto, donde podamos escuchar todas las voces y considerar las diversas perspectivas en la búsqueda de soluciones equitativas. Cosa que venimos remarcando como oposición desde hace algunos años y que junto con el Frente de Todos hemos sufrido esta falta de diálogo constante con el ejecutivo.

Durante el breve análisis institucional que tuvimos por parte del oficialismo, nos encontramos con argumentaciones y diferentes aspectos que, según el MV, analizaron solos y algunas otras cuestiones con la gestión entrante. Algo que no podemos dejar de remarcar es que, durante ese análisis que hizo el oficialismo actual, sólo contaron las cuestiones técnicas. Ahora bien, ¿Qué va a suceder con el servicio en la temporada de verano? ¿Cómo se va a resolver la cobertura de médicos en las localidades? ¿qué pasa con las ambulancias que no funcionan como tienen que hacerlo? ¿Qué cosas se prevén de acá en adelante? esas y otras cuestiones son las que dejan un panorama bastante gris y sin ninguna certeza. Para que quede en claro, todas estas cuestiones tienen que necesariamente estar en el presupuesto de la gestión para el próximo año. y esto no es algo que planteamos ahora, es algo en lo que el bloque se ha ocupado y preocupado para generar las herramientas y los consensos necesarios. Muchas veces, sin respuesta favorable por parte del Ejecutivo Municipal.

No obstante, más allá de este acuerdo entre el movimiento vecinal y el Frente de Todos, desde nuestro bloque hemos tratado de analizar y pensar diferentes propuestas, aun con el poco tiempo de análisis que pudimos tener.

Como se ha mencionado fuertemente en este recinto, es cierto, que es una potestad del D.E esta determinación en tanto lo que diseña y ejecuta, es su plan de gobierno. Y que los concejales analizamos esas propuestas, para señalar aquellas cuestiones que nos parecen discutibles, mostrar las omisiones, solicitar se contemplen otras líneas, que respondan por ejemplo: a ordenanzas aprobadas que no se cumplen, o a necesidades que los vecinos nos manifiestan como necesarias para ser atendidas y tener respuesta.

Ya lo manifestamos en su momento desde este bloque, un presupuesto debe ser pensado, elaborado a conciencia, trabajado con todas y cada una de las áreas correspondientes. Y decimos esto porque hay áreas que no saben con qué presupuesto contarán o qué cuestiones tienen que resolver como para poder contemplarlos, ni de qué se tratan las partidas, y dónde estará el dinero asignado.

Presupuestar requiere un análisis para organizar cuáles son las necesidades urgentes, y cuáles las importantes.

Es fundamental trabajar en mejorar la recaudación, ya que seguimos en los mismos porcentajes desde hace años, y pareciera que no se tiene una verdadera decisión de ajustar el gasto, algo que piden todos y cada uno de los contribuyentes. Esta situación pone en evidencia una vez más, que es más simple trasladar al vecino un incremento de tasas, que disminuir el gasto público.

En este proceso, debemos ser conscientes de la delicada línea que separa la necesidad de generar ingresos para el municipio y el deber de no perjudicar a nuestros contribuyentes, quienes son los primeros afectados por las decisiones que tomamos en este recinto.

Esta situación me recuerda mucho a lo que planteaba la Concejal Callegari hace un año. (para que vean que analizamos y la palabra tiene valor para nosotros)

“Este no sería claramente nuestro presupuesto, este presupuesto a nuestro modesto juicio, carece de la creatividad necesaria para resolver los problemas que Tres Arroyos tiene históricamente, y que no se resuelven más allá de promesa, y de campañas. Este presupuesto no incluye las obras que esperan los vecinos, ni el volumen de opciones para construir respuestas a demandas recurrentes, es similar a otros anteriores, sólo cambian los números de la asignación, en monto de los recursos atados a la proyección de recaudación, y o coparticipación, y deja a los fondos Nacionales y Provinciales, la responsabilidad de resolver las respuestas para los tresarroyenses. Y es ahí donde quisiéramos insistir con nuestra idea del trabajo colectivo para resolver mejor, con más ideas, con más consensos, con más participación. Y lo digo desde un HCD que plantea constantemente, opciones, ideas, que están detenidas en la comisiones a la espera de la escucha, y la participación de los funcionarios para la construcción de mejores respuestas, tanto en los servicios, como en las líneas de mejoras”.

Mientras tanto, los vecinos siguen a la espera. ¿hasta cuándo?

Es nuestro deber buscar un equilibrio que permita financiar los servicios esenciales, que hasta el momento muchos no cumplen las necesidades básicas.

Por esta situación nuestra propuesta presentada referida a la modificación del valor del módulo, es que a partir del 1ro de enero el aumento sea un 30%.

Estamos convencidos que establecer porcentajes bajos de aumento en las tasas municipales es crucial para aliviar la carga financiera de los ciudadanos y fomentar el cumplimiento voluntario. Esta medida no solo apoya a aquellos con ingresos limitados, sino que también estimula la economía local al incentivar el gasto y la inversión. Tasas con aumentos moderados facilitan la planificación financiera de los contribuyentes y evitan impactos negativos en el consumo, promoviendo así la estabilidad económica y el bienestar general. Por eso ante la propuesta inicial de un 55% ponemos en consideración un 25% menos los cuales impactan de manera directa al contribuyente.

No podemos omitir que si la inflación afecta el municipio, afecta gravemente a los vecinos, especialmente aquellos que pertenecen a los sectores medios y a los más humildes, que se encuentran con una pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos, y que además ahora, ven incrementar el valor de las tasas municipales (que como el mismo ejecutivo admitió, no cumple con la calidad correspondiente), en porcentajes superiores a lo de sus salarios.

Asimismo, algo que venimos remarcando en el tratamiento de los distintos presupuestos es referido a la posibilidad de diferenciar la Tasa Solidaria de Salud y que la diferencia del aumento sea afectada a bienes registrables que impacten sobre el mejoramiento del servicio de la salud pública.

También con respecto a la cobrabilidad, poder enfocarse en un programa de regularización de obligaciones tributarias. Donde por pago al contado de la deuda se condona al contribuyente hasta el 10% de los recargos e intereses que se hubieran acumulado a la fecha de acogimiento. Mientras que, para acceder a un plan de pagos en cuotas deberá estar dirigido a las personas que tienen vivienda única y cobran un sueldo Mínimo Vital y Móvil.

Al respecto proponemos 3 modalidades de pago en cuotas sobre los intereses.

Modalidad 1. Por pago del total de la deuda en hasta 3 cuotas 60% descuento.

Modalidad 2. Por pago del total de la deuda en hasta 6 cuotas 50% descuento.

Modalidad 3. Por pago del total de la deuda en hasta 12 cuotas 30% descuento.

Con esto se busca la mejora en la cobrabilidad y la implementación de una moratoria en el pago de tasas municipales proporcionan beneficios significativos. Esto asegura un flujo constante de ingresos para el municipio, facilita la regularización de deudas, reduce la morosidad, estimula la actividad económica local, fomenta el cumplimiento voluntario, mejora la imagen institucional y evita medidas coercitivas (que al momento no existen para el ejecutivo), creando un ambiente más colaborativo entre la administración local y los contribuyentes.

Pasando al presupuesto y siguiendo con la misma línea de análisis, tal como lo hemos manifestado en las comisiones, es necesario que se marquen prioridades en el mismo.

Una de las propuestas que hicimos fue redireccionar fondos de publicidad y propaganda a áreas más sensibles ya que vemos que este fondo tiene un gran incremento para el 2024. Por eso creemos que hasta un 50% de ese fondo presupuestado se puede reducir para invertirlo en la comunidad.

Entender la discusión técnica y política en la ejecución del presupuesto es crucial. Debemos basar nuestras decisiones en análisis profundos y en la búsqueda constante de soluciones que beneficien a la mayoría.

Somos oposición, pero nunca enemigos (así como hicimos y acompañamos los diferentes leasing o pedidos del ejecutivo para la mejora de áreas particulares). Los vecinos nos votaron para ser sus representantes y llevar adelante esa función también es establecer acuerdos para garantizar la gobernabilidad.

Todos los temas y necesidades que haya que resolver de manera colectiva, esperamos que se puedan resolver, por el bien de nuestra comunidad. Sesión tras sesión y las diferentes comisiones de trabajo, nos han escuchado hablar y manifestar la necesidad de trabajar en el servicio de agua potable, de salud, salud mental, en servicio de turismo y seguridad, en herramientas para la seguridad vial, para el cuidado del ambiente, para el desarrollo productivo y educativo de nuestro distrito. Ahí nos van a seguir encontrando, pero deseamos que las prácticas que tenia el vecinalismo entre el ejecutivo y el legislativo cambien, hoy las cosas no parecieran ser diferentes a simple vista, sin embargo daremos el tiempo suficiente esperando que esos cambios por los que tanto luchamos alguna vez, sean reales y la cosa mejore.

La falta de decisión política para bajar el gasto público, para asumir la responsabilidad de mejorar la recaudación, para invertir en prevención en áreas como seguridad y salud, para utilizar los fondos públicos en forma ordenada, planificada, atendiendo las verdaderas prioridades y dándole respuestas a los vecinos.

Falta de decisión política, desprovista de toda predisposición al diálogo, actuando muchas veces con prepotencia, atacando continuamente la oposición, desprestigiando el trabajo de los Concejales, ninguneando durante todo el año el resultado de las votaciones del recinto, desoyendo la división de poderes, con fallos judiciales que tampoco se acatan, y sumando ordenanzas que se votan por unanimidad, y no se cumplen o se vetan.

Esa fue la forma de trabajar que tuvo esta conducción Vecinalista. Eso no lo queremos más y esperamos que la nueva gestión responsablemente construya y regenere los vínculos necesarios entre el ejecutivo y el legislativo.

Estamos llamados a tomar decisiones que afectarán directamente la vida de nuestros conciudadanos. Conscientes de la complejidad de la situación, reiteramos la importancia de mantener un diálogo abierto, escuchar a todas las partes involucradas y actuar con la prudencia y la responsabilidad que esta tarea demanda.

Resumen Presupuesto 2024

Inflación Estimada 70% (Presupuesto de Nación)

Aumento módulos de presupuesto 55% enero + 15% abril + 15% julio (85%)

Aumento Calculado en 1 KG de Carne

Pauta Salarial 83%

Beneficios: descuentos por pago adelantado, por buen cumplimiento 10%, por boleta digital %10 y exención a Monotributistas

Detalle de Presupuesto Consolidado

13.238 Millones Administración Central

6.492 Millones Hospital

969 Millones Claromecó

755 Millones Vial

355 Millones HCD

Total Consolidado 2024: 21.810 Millones (+133%)

Total Consolidado 2023: 9.354 Millones

Ingresos 2024

COPA (66%): 14MM

TASAS (34%): 7MM