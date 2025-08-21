Tres Arroyos: Presentaron la Jornada “Entre la agresividad, la violencia y la palabra”

Vía Tres Arroyos / Educación

Se desarrollará este viernes en instalaciones de Cresta. La actividad es gratuita y requiere inscripción.

Redacción Vía Tres Arroyos

21 de agosto de 2025,

En horas de la mañana, se realizó en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) una conferencia de prensa para anunciar la Jornada “Entre la agresividad, la violencia y la palabra: aportes del psicoanálisis para la escuela de hoy”, que tendrá lugar el viernes a las 17.30 horas en la sede de la institución educativa (Maipú 270).

Del encuentro participaron Andrea Elgart, coordinadora del Área de Discapacidad; Martín Garate, secretario de Desarrollo Social; Agustín Báez, presidente del Consejo Municipal de Discapacidad; el Lic. Sergio Di Giacomo y Valeria Guido, coordinadora de CRESTA. Todos coincidieron en la importancia de generar un espacio de reflexión interdisciplinaria frente a las problemáticas actuales que atraviesan las escuelas y las familias.

La actividad contará con la presencia del reconocido psicoanalista Gustavo Stiglitz, además de orientadores locales y referentes del ámbito socioeducativo, e incluirá la mesa temática “¿Aloja la escuela? Una mirada socioeducativa frente a situaciones de violencia y negligencia familiar”.

La propuesta está dirigida a la comunidad educativa, profesionales de la salud y público en general. La participación es gratuita, con inscripción en www.cresta.edu.ar.

