Tres Arroyos: Presentaron la Jornada “Entre la agresividad, la violencia y la palabra”

En horas de la mañana, se realizó en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) una conferencia de prensa para anunciar la Jornada “Entre la agresividad, la violencia y la palabra: aportes del psicoanálisis para la escuela de hoy”, que tendrá lugar el viernes a las 17.30 horas en la sede de la institución educativa (Maipú 270).

Del encuentro participaron Andrea Elgart, coordinadora del Área de Discapacidad; Martín Garate, secretario de Desarrollo Social; Agustín Báez, presidente del Consejo Municipal de Discapacidad; el Lic. Sergio Di Giacomo y Valeria Guido, coordinadora de CRESTA. Todos coincidieron en la importancia de generar un espacio de reflexión interdisciplinaria frente a las problemáticas actuales que atraviesan las escuelas y las familias.

La actividad contará con la presencia del reconocido psicoanalista Gustavo Stiglitz, además de orientadores locales y referentes del ámbito socioeducativo, e incluirá la mesa temática “¿Aloja la escuela? Una mirada socioeducativa frente a situaciones de violencia y negligencia familiar”.