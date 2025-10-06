El Centro Cultural La Estación, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra homenaje “Mirta: Las manos de los ángeles”, en reconocimiento a la trayectoria y el legado artístico de la artista local Mirta Rey.

La inauguración tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 20 horas, en el espacio del Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320).

Tres Arroyos: muestra homenaje a la artista local Mirta Rey

La muestra propone un recorrido por parte de la producción artística de Mirta Rey, una creadora profundamente comprometida con la sensibilidad, el color y la expresión del alma a través de la pintura.

Su trabajo, caracterizado por la búsqueda constante de la belleza en lo cotidiano, ha dejado una marca imborrable en el ámbito cultural de Tres Arroyos.

La entrada es libre y gratuita.